Šešir Indijane Džounsa na aukciji dostiže vrtoglavu cifru

Šešir Indijane Džounsa prodaje se za vrtoglavu cifru na aukciji u Los Anđelesu.

Aukcijska kuća "Prop Store", organizuje aukciju koja će se održati od 29. juna do 1. jula.

Za šešir koji je nosio Harison Ford u filmu "Indiana Jones" iz 1984. godine se očekuje da će biti procijenjen u rasponu od 150.000 do 250.000 dolara.

"Producenti su šešir naručili od londonskog proizvođača šešira Herberta Džonsona", rekao je Brendon Alinger, direktor aucijske kuće.

Peti nastavak filma "Indiana Jones" bi trebao biti i posljednji u kojem Harison Ford (78) tumači ulogu neustrašivog arheologa.

Premijera filma je odložena nekoliko puta, a prema posljednjim informacijama ostvarenje u bioskope stiže 29. jula 2022. godine, više od četiri decenije nakon što je javnosti predstavljen prvi dio franšize ("Raiders of the Lost Ark").

Osim šešira Indiane Džounsa, na aukciji će se naći 1.200 predmeta iz Holivuda, uklučujući štap i naočare koje je nosio Danijel Redklif u filmovima "Hari Poter", potom i mač Toma Cruza iz filma "The Last Samurai", kao i auto za golf Breda Pita iz filma "Once Upon A Time in Hollywood".

(B92.net)