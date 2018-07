Šesti film 'Nemoguća misija' za dva dana zaradio 61 milion dolara

Šesti film serijala 'Nemoguća misija', u kome Tom Kruz i dalje izvodi neke od najkomplikovanijih kaskaderskih scena, dobro je počeo. Za samo dva dana prikazivanja uspio je da zaradi 61 milion dolara.

"Nemoguća misija" je rijedak blokbaster koji se prodaje upravo zahvaljujući zvijezdi Tomu Kruzu, a ne brendu poput Marvela ili "Ratova zvezda", piše Bussines Insider.

Kruz i njegovi podvizi ovog vikenda su se isplatili za studio, te je za samo dva dana nastavak filma "Nemoguća misija - Raspad sistema" uspio da zaradi 61,5 miliona dolara. To je čak četiri puta više od drugoplasiranog filma "Mamma Mia! Here We Go Again", koji je tokom vikenda zaradio 15 miliona.

"'Paramount' je napravio majstorski posao stavljajući Kruza u centar njihove marketinške kampanje i publiciteta za šesti nastavak 'Nemoguća misija - Raspad sistema'", rekao je Pol Dergarabedijan, viši analitičar za Komskor.

"To se dobro isplatilo za posljednji nastavak filma koji je postao jedan od najpopularnijih i najdugoročnijih akcionih franšiza svih vremena", dodao je on.