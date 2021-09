Silvester Stalone "rasprodaje" rekvizite iz filmova

LONDON - Od bokserskih rukavica iz filma "Roki" do traka za glavu iz "Ramba", suveniri holivudske zvijezde akcionog filma Silvestera Stalonea biće ponuđeni na decembarskoj aukciji na Beverli Hilsu.

Kako navodi agencija Rojters, prodaje se skoro 500 ličnih Staloneovih predmeta, uključujući kostime, rekvizite, sveske i druge uspomene iz najvećih glumčevih filmova.

Biće ponuđene i Staloneove bokserske rukavice iz filma "Roki 3", a procijenjena vrijednost je od 10.000 do 20.000 dolara, kao i rukom pisane sveske o prva četiri filma iz serijala "Roki", po cijeni od 40.000 do 60.000 dolara.

Ljubiteljima "Ramba" nudi se kolekcija noževa iz prva tri filma po cijeni od 10.000 do 20.000 dolara za svaki, kao i traka za glavu koju je Stalone nosio u tom filmu, a koja se procjenjuje na 8.000 do 10.000 dolara.

"On je sportski tip, to je ono što on predstavlja, te se ljudi mogu povezati s tim", rekao je izvršni direktor aukcijske kuće "Julien''s Auctions" Martin Nolan.

Odgovarajući na pitanje zašto glumac koji sada ima 75 godina prodaje stvari, Nolan je rekao da se on zapravo seli i da prodaje kuću.

"Očekujemo ogroman odziv za ovu aukcijsku najavu jer su ljudi sve više zainteresovani za ovakvu vrstu predmeta," kazao je Nolan.

Nolan je dodao da procjenjuju da će aukcijska prodaja biti u rasponu od milion do milion i po dolara.

Aukcijska prodaja održava se petog decembra u "Julien''s Auctions" na Beverli Hilsu.