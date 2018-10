Simpsonovi izbacuju jednog od najpopularnijih likova

Nakon mjeseci svađe i kontroverzi oko rasnog tretmana voljenog lika iz ''Simpsona'' Apua, jedan od producenata showa otkrio je kako se on više neće pojavljivati u seriji.

"Potvrđeno je iz više izvora. Izbaciće lik Apua iz showa", rekao je producent Adi Shankar za IndieWire.

"Neće napraviti veliku frku oko toga, međutim izbaciće ga iz showa da izbjegnu kontroverze", objasnio je.

Popularni show našao se na udaru kritika zbog vlasnika prodavnicer Kwik, Apua Nahasapeemapetilona, koji se prvi put u showu pojavio još 1990. godine. Kritike na njegov račun pojavile su se krajem 2017. nakon izlaska dokumentarnog filma ''The Problem With Apu''.

Njegov tvorac Hari Kondabolu rekao je kako se Apuov indijski naglasak temelji na uvredljivim stereotipima. "Sve oko Apua je poput konceptualne šale", rekao je Kondabolu za The New York Times. "A šala je da je Indijac."

Ranije ove godine ''Simpsoni'' su imali odgovor, no kritičari su ga smatrali dodatnom pljuskom u lice. U jednoj od epizoda Marge Simpson čita ažuriranu verziju "The Princess in the Garden", koja je uređena tako da je prihvatljiva za 2018. godinu.

U jednom trenu Lisa se okrene preka kameri i kaže: "Nešto što je počelo prije više decenija, dobivalo pohvale i bilo neuvrjedljivo, sad je politički nekorektno. Što ćete?"

Lisa se tad okrene prema fotografiji Apua, na kojoj piše: "Nemam kravu!"

"Neke stvari će se riješiti kasnije", kaže Marge.

"Ako uopšte", odgovora joj Lisa.

Epizoda koja je pokušala riješiti problem izazvala je tako daljnje kontroverze.

Shankar odluku smatra krivom i kukavičkom. "To nije korak naprijed, ni korak nazad, nego veliki korak u stranu", rekao je.

(NN/index.hr)