Sjećanja iz djetinjstva pretvaraju u sitkome

Velika holivudska imena poput glumaca Dvejna Džonsona i Sandre Bulok odlučila su da sjećanja iz ranog djetinjstva pretvore u sitkom televizijske serije.

Nedavno je televizijska kuća NBC najavila seriju od 11 epizoda koja će se zvati "Mladi Rok", na kojoj su radili producenti Nanatčka Kan i Džef Čiang, a serija će se baviti odrastanjem glumca Dvejna Džonsona.

Mnogi su pomislili da ovakve serije nemaju mnogo koristi i da neće pretjerano zabaviti publiku, jer istovremeno postoji veliki broj dokumentarnih filmova koji se bave istom tematikom, međutim sitkom o Dvejnu Džonsonu nije prvi takav projekat. Prije nekoliko godina javnosti je predstavljena serija "Svi mrze Krisa", koja se bavila životom glumca Krisa Roka, kao i ostvarenje "Long Run", koje se bavilo odrastanjem glumca Idrisa Elbe. Objavljeno je takođe ostvarenje "Nora iz Kvinsa", koje je prikazalo mladost glumice i reperke Avkvafine, a bio je tu i sitkom "Never Have I Ever" baziran na odrastanju Mindi Kaling.

Posljednji u nizu najava je sitkom serijal koji će se baviti životom holivudske glumice Sandre Bulok.

Stručnjaci smatraju da je nagli porast ovakvih serija neobičan na sceni, ali da je sasvim logičan potez u 2020. godini. Mnogi smatraju da danas postoji previše sadržaja na televiziji zbog kojeg nove serije teško isplivaju na površinu. Upravo zbog ovoga se tvorci oslanjaju na već poznata imena i nadaju se da će na osnovu njihove slave privući veći broj gledalaca koji žele da znaju više o mladosti svojih junaka. Drugi razlog nastanka ovakvih serija je sve veća dominacija "Netflixa", zbog kojeg se gledaoci klasičnih TV programa sve više okreću njihovim provjerenim sadržajima.

Trend predstavljanja biografija na televizijskim ekranima je stekao veliku popularnost zbog serije "Mladi Šeldon". Tada je sitkom "Teorija velikog praska" odbrojavao svoje posljednje epizode i studio CBS je morao naći novi sadržaj koji će zadovoljiti milionsku publiku. "Mladi Šeldon" nikada nije postigao uspjeh koji je imala serija "Teorija velikog praska", ali je definitivno igrao veliku ulogu u rađanju "Mladog Roka".

Mnogi smatraju da će "Mladi Rok" biti mnogo bolji jer su uvjereni da zvijezda poput Dvejna Džonsona neće dozvoliti loš sitkom o njegovom djetinjstvu.