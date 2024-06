Skarlet Johanson potvrdila ulogu u nadolazećem filmu "Svijet iz doba Jure"

​Gotovo tačno mjesec dana nakon što je objavljen kasting glumaca, Skarlet Johanson je progovorila o svom nadolazećem filmu "Svijet iz doba Jure".

39-godišnja glumica potpisala je ugovor za film bez naslova još krajem maja, a Universal Pictures ga je ubrzao, odredivši datum izlaska 2. jul 2025. godine.

Snimanje je započelo ranije ovog mjeseca, iako nije jasno je li Johansonova već stala pred kamere, a očekuje se da će snimanje trajati do oktobra.

Dok je promovisala svoj novi film "Fly Me To the Moon", Johanson je potvrdila ulogu u "Svijetu iz doba Jure" za "ComicBook" i ponudila svoje prve komentare.

"Ja sam veliki obožavalac 'Park iz doba Jure' franšize. To je jedan od prvih filmova kojih se sjećam da sam ih gledala u kinu. Sjećam se da sam to gledala i pomislila kako je sve živo i stvarno", rekla je o originalnom "Parku iz doba Jure" iz 1993. godine, prenosi "Daily Mail".

