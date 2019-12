Skorseze: Molim vas, ne gledajte moj film na mobilnom

Reditelj Martin Skorseze zamolio je publiku da ne gleda njegov novi film "Irac" (The Irishman) na mobilnim telefonima.

Skorsezeov troiposatni krimi ep, u kojem glavne uloge igraju Robert De Niro, Al Paćino i Džo Peski, snimljen je u produkciji striming servisa Netflix, i stoga je, pored nekoliko odabranih bioskopskih dvorana u SAD, publici širom svijeta dostupan preko te internet platforme.

Skorseze međutim apeluje da se ta opcija ne koristi za gledanje "Irca" na mobilnim telefonima, prenosi NME.

"Predložio bih vam, ukoliko ikada želite da pogledate neki od mojih filmova, ili većinu filmova uopšte, da ih - molim vas, molim vas - ne gledate na telefonu", kazao je Skorseze.

Iako je svjestan trajanja svog novog filma, čuveni reditelj bi volio da ga ljudi pogledajom odjednom, po mogućsnosti u bioskopu.

"Znam da je dugačak. Morate da ustanete, morate da odete do toaleta itd. Kapiram, ali i kod kuće, ako možete da odvojite jedno veče ili popodne, i znate da nećete morati da se javljate na telefon ili prečesto ustajte, to bi moglo da funkcioniše", kazao je on, prenosi N1 Beograd.