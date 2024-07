Skorseze mislio da je film promašaj, a onda za njega dobio Oskara

​Martin Skorseze je jedan od najpoznatijih reditelja svih vremena. U svojoj karijeri dobio je brojne nominacije i osvojio prestižne nagrade, ali samo jednog Oskara za najboljeg reditelja.

Prvu nominaciju za Oskara Skorseze je dobio 1981. za film "Razjareni bik", a posljednju 2024. godine za "Ubice cvjetnog mjeseca".

Devet puta je bio nominovan za najboljeg reditelja, a ukupno ima 16 nominacija za Oskara, od kojih samo jednog osvojenog.

Međutim, jedini film za koji je hvaljeni reditelj osvojio Oskara bio je ujedno i onaj za koji je to najmanje očekivao.

Kako prenosi "Far Out Magazine", Skorseze nikada nije očekivao da će njegov kriminalistički triler "Dvostruka igra" iz 2006. godine biti toliko uspješan.

Film je na dodjeli Oskara 2007. godine proglašen najboljim, a Skorseze najboljim rediteljem.

"Riječ koju koristim je 'iznenađen'. Nisam očekivao da će film Akademija i kritičari ovoliko prihvatiti. Mislio sam da snimam mali žanrovski film. Pokušao sam da napravim žanrovski film i otkrio sam da ne mogu, da je to postalo nešto drugo", komentirao je tada reditelj, prenosi "Far Out".

Radnja govori o policajcu na tajnom zadatku i krtici u policiji koji pokušavaju da se identifikuju dok se istovremeno infiltriraju u irsku bandu u Južnom Bostonu.

U filmu su učestvovala velika glumačka imena, poput Leonarda Dikaprija, Meta Dejmon, Džeka Nikolsona i brojnih drugih.

Kriminalistički triler "Dvostruka igra" bio je 2007. godine na Oskarima nominovan u pet kategorija: za najbolji film, najboljeg reditelja, najboljeg sporednog glumca, najbolji adaptirani scenario i najbolju montažu, a jedino nije osvojio nagradu u kategoriji Oskara za najboljeg sporednog glumca, u kojoj je bio nominovan Mark Volberg, prenosi "b92".

