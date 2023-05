Skorseze otkrio zašto stalno angažuje Dikaprija

Američki reditelj Martin Skorsez otkrio je u nedavnom razgovoru za "Deadline" zašto u gotovo svim svojim novijim filmovima koristi Leonarda Dikaprija u glavnim ulogama.

Oni su sarađivali na šest filmova, a to su: Gangs of New York iz 2002. godine, The Aviator iz 2004. godine, The Departed iz 2006. godine, Shutter Island iz 2010., The Wolf of Wall Street iz 2013, zatim kratkometražni film The Audition iz 2015. godine te Killers of the Flower Moon iz 2022. godine.

"Ono što je kod Lea fantastično i zašto tako često sarađujemo jest to što on često glumački odluta na ta teška zamršena mjesta koja su drugim glumcima gotovo nedokučiva i što na kraju kod njega to sve ispade tako kristalno jasno. Obično se to vidi u njegovoj ekspresiji, u njegovom licu, očima... To mu uvijek kažem", ispričao je Skorseze i nastavio.

"DiCaprio je prirodan na sceni. Mogao bih ga snimiti u krupnom planu, mogao bi 'ni o čemu razmišljati', mogao bih ubaciti bilo šta u tu scenu, a ljudi će reći da je bio sjajan. To je nešto kao Kuleshov efekt", rekao je Skorseze, prenosi Index.hr.

"Takvo nešto možete izvesti s Dikapriom. Ima nešto u njegovu licu kada se kamera zaustavi na njemu. U njegovim očima. Čak i kada se pomakne za milimetar, mi to vidimo. To je vrlo zanimljivo, to što se događa s njim na sceni", zaključio je reditelj.