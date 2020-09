Slavne ličnosti slave otvaranje bioskopa

Za ljubitelje sedme umjetnosti proljeće i ljeto će ostati upamćeni kao periodi kada su najviše vremena provodilo kod kuće. Mnogi su žonglirali između poslovnih i privatnih obaveza, a svaki slobodan trenutak koristili su za opuštanje uz film ili seriju na nekoj od omiljenih platformi.

Međutim, to je samo djelimično moglo da nadomjesti ono što nam već mjesecima nedostaje - odlazak u bioskop. Na sreću, oni su konačno otvoreni za posjetioce, a sada su se povodom otvaranja kino-dvorana širom svijeta oglasili i velikani Holivuda, glumci i reditelji, kao akteri magije na velikom platnu.

Kristen Stjuart

Glumica Kristen Stjuart istakla je da se mnogo poželjela stvari koje su joj ranijih godina smetale, a to je upravo velika gužva u kino-sali.

"Tek u ovoj situaciji sam shvatila šta znači dodirivati se laktovima. Onaj trenutak kada sjedite u praznom bioskopu i neko sjedne na mjesto pored vašeg, pa se borite da naslonite ruke, to mi baš nedostaje. Prvi naredni film koji bih voljela da pogledam je 'American Beauty', ali i 'Les Parapluies de Cherbourg', sa sjajnom Katrin Denev", rekla je Stjuartova.

Gal Gadot

Zvijezda filma "Wonder Woman" Gal Gadot ističe da je za nju odlazak u bioskop mnogo više od običnog gledanja filma, ali i donosi preporuke ostvarenja koje bi ona prvo pogledala.

"Mogla bih da kažem da je bioskop instrument za kritiku društva, ali za mene će on uvijek biti sinonim za zabavu, mladost, vikend sa prijateljima, posebno kada prenosi poruku nade, ljubavi i promjene. Kada bi u ovom trenutku trebalo da odaberem šta će se naći na repertoaru, to bi svakako bio film 'Before the flood', kako bih približila ljudima ideju da i dalje možemo da preuzmemo sudbinu u svoje ruke", rekla je Gadotova.

Tom Henks

Velikan sedme umjetnosti, glumac Tom Henks je bio među prvim javnim ličnostima koje su se zarazile virusom korona, a danas kada je taj teški period ostavio iza sebe, ističe da s nestrpljenjem čeka da ponovo uđe u bioskopsku salu.

"Postoje filmovi koji te izmjeste iz realnosti, natjeraju da se saživiš s onim što se odvija na platnu. Jedna od nevjerovatnih stvari u vezi s odlaskom u bioskop jeste što zaboraviš na probleme tako što mislima otploviš u avanturu koja se odvija pred tvojim očima. Tokom školovanja za glumački posao upravo mi se po izlasku iz sale javljalo pitanje: Kako bih se ja ponio da sam na mjestu protagoniste? Da li bih mogao da prebrodim strah od nepoznatog, da li bih imao podjednako samopouzdanje i instinkt? Ovo preispitivanje oblikovalo me kao glumca i čovjeka. Odlazak u bioskop doživljavam kao izlazak na ispit. Slično je i kad odlazim u pozorište, čitam roman, posmatram remek-djelo ili slušam muziku", zaključio je Henks.

Rejf Fajns

Glumac Rejf Fajns kazao je da je spreman na sve mjere i preporuke koje su promijenile dosadašnji način gledanja filmova u bioskopu, te da s oduševljenjem čeka da zakorači u kino-salu.

"Ne mogu da dočekam povratak u bioskope, čak i uz držanje distance. Najuzbudljivije iskustvo koje pamtim je kada sam prvu djevojku odveo na film. Nedostaje mi tmina u sali i uživaću u ponovnom posmatranju publike u redu ispred mene. Sada bih najradije pogledao prvi film koji sam doživio u bioskopu kad sam imao devet godina - 'A Man For All Seasons' sa Polom Skofildom", rekao je Fajns.

Skarlet Johanson

Skarlet Johanson, koja je globalnu slavu stekla ulogom Crne udovice u "Marvelovim" filmovima, ističe da joj najviše nedostaju kokice koje su neizostavni dio gledanja filma u bioskopu.

"Najviše od svega u bioskopu volim kokice. Potpuno sam luda za njima. Čak sam i otvorila štand za prodaju kokica i bile su odlične. U ovom trenutku kada su bioskopi i dalje zatvoreni najviše mi nedostaje ono uzbuđenje pred početak filma koji sam došla da pogledam. Volim sve da unesem u kalendar - s kim idem, kada, da li uveče, tokom popodneva ili u subotu nakon branča. Ne preskačem nijedan obrok", navela je Johansonova.