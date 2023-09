Slavni glumac Bili Miler preminuo u 44. godini

Glumac Bili Miler preminuo je u 44. godini.

Tužnu vijest saopštio je novinar Majkl Fermen, a uzrok smrti glumca za sada nije poznat, prenosi "The Sun".

Tragičnu vest potvrdili su i radnici restorana "Belmont“", čiji je Miler bio suvlasnik, a glumac je preminuo dva dana pred svoj 44. rođendan, prenosi nova.rs.

Bili Miler najpoznatiji je po ulozi u seriji "Opšta bolnica", a gledali smo ga i u ostvarenjima "Američki snajperista", "Loša krv", "Odijela", "Sva moja djeca", "Mesto zločina: Njujork", "Zamak" i drugim.

Serija "Opšta bolnica" je, inače, najduži zabavni program u istoriji mreže ABC.

Brojni obožavaoci opraštaju se od glumca na društvenim mrežama.

Heartbroken about #BillyMiller. My heart goes out to him, and everyone who loves him- he is loved by so many. Warm, kind, incredibly talented.. a big hug to the daytime family. Rest in peace & happy heavenly birthday Billy. pic.twitter.com/QYLcnnThqO