Slijepa glumica ispisala istoriju Zlatnog globusa: Na crveni tepih dovela psa-vodiča

Tridesetogodišnja glumica Aria Mia Loberti, zvijezda serije "All The Light We Cannot See", napravila je presedan na crvenom tepihu "Zlanog globusa" i ispisala istoriju ove manifestacije.

Naime, ona je stigla u društvu svog psa-vodiča Miss Ingrid.

"Ovo je prvi put da je pas-vodič za slijepe bio na tepihu", rekla je glumica.

Takođe je govarila o važnosti glavne uloge koju igra u seriji, a to je nominacija za Zlatni globus za najbolju ograničenu televizijsku seriju, antologijsku seriju ili film napravljen za televiziju.

"Ovo je prvi put u istoriji da imamo autentično predstavljanje lika u filmu ove veličine", rekla je Loberti i dodala da joj je bila čast da predstavlja svoju zajednicu i svoju kulturu.

"To nikada ranije nije urađeno, a to je zaista velika odgovornost", istakla je.

U emisiji zasnovanoj na istoimenom romanu Entonija Deora iz 2014. nagrađenom Pulicerovom nagradom, Loberti igra slijepu Francuskinju koja se ukršta sa njemačkim vojnikom kojeg igra Luis Hofman. U emisiji takođe igraju Mark Rufalo i Hju Lori.

Kada je voditeljka na crvenom tepihu pitala da li gospođica Ingrid uživa u predstavi, jedini odgovor psa bila je podignuta njuška i mahanje repom, što je Loberti protumačila kao čvrsto "da", prenosi "Ew.com".

Inače, Aria Mia Loberti je, naime, gotovo slijepa od rođenja. Rođena je sa rijetkim genetskim oboljenjem oka.

