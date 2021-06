Smijeh i dobra atmosfera u kafani "Složna braća"

Mnogo smijeha i humora pažljivo odabrane glumačke ekipe, kao i cijelog tima koji trenutno radi na snimanju nove serije "Složna braća", ispunjava skoro svakoga dana studio u Šimanovcima, nadomak Beograda, još od ranih jutarnjih časova.

Prvobitna verzija ove duhovite, ali i realne kultne priče nastala je davne 1995. godine, a čini se da ova 2021. godina donosi jednu potpuno novu priču nekih novih generacija, ali sa starim poznatim humorom. Užurbana i nasmijana lica organizatora i svih onih "iza scene" bez kojih ostvarenje ove zamisli ne bi bilo moguće, puna gostoprimstva i podrške za glumce i sve koji se tu nalaze, na isti način su ugostila i ekipu "Nezavisnih".

Na setu se nalaze desetine ljudi koji obavljaju posao iza scene, tu su reditelji, pisci, kostimografi, snimatelji, šminkeri, a svi oni prate i upotpunjuju rad i glumu nekih od najvećih imena našeg glumišta koja su sa oduševljenjem prihvatila rad na ovom projektu i čini se da za njih umor ne postoji. Tematika je ostala ista, samo uz novu glumačku postavu, a među najvećima našli su se Nataša Ninković, Radoslav Milenković, Andrija Kuzmanović, Marko Gvero, Milan Kovačević, Nikola Pejaković, Amar Ćorović, Maja Čampar i mnogi drugi.

Studio predstavlja vjerodostojan prikaz kafane žutih zidova zaprljanih duvanskim dimom stalnih gostiju, staromodni šank za kojim se skoro uvijek nalazi konobarica Radica, koju tumači mlada glumica Maja Čampar, a prostor je popunjen sa nekoliko stolova sa upečatljivim kariranim stoljnjacima na kojima se nalazi po koja flaša viška, a koji gledaju na fotografije modernih političara i važnih ličnosti ovog vijeka.

"Na snimanju je zaista divna atmosfera i moram da pohvalim celu organizaciju i produkciju. Nikada nisam imao ovakve uslove, a mislim da je isto i sa mojim starijim kolegama. Atmosfera je sjajna, vrlo brzo smo se uklopili, a smeha ne manjka, što može da bude pokazatelj kako će sve izgledati kada počne emitovanje", rekao je Amar Ćorović, mladi glumac, koji tumači jednu od glavnih uloga.

Ćorović je dodao da serija zbog istog naziva kao iz 1995. godine nosi određeni teret, ali ipak ovo je nešto potpuno novo i nada se bar istom uspjehu kao što je to imala prethodna serija.

Maja Čampar objasnila je da ovo za nju predstavlja veliku odgovornost i zbog samog njenog lika, jer ona predstavlja jednu novu, modernu generaciju.

"Serija će privući mlađe generacije, što mi je drago, a sa druge strane, velika je odgovornost igrati u nastavku jedne ovako kultne serije sa ovakvim imenima. Ponosni smo na naš rad", izjavila je Čamparova.

Svoj pečat i ovaj put daje Nele Karajlić, kao jedan od scenarista serije, a objasnio je da su pripreme i usavršavanje za seriju trajale preko godinu dana.

"Ovi glumci koji glume zaista su najbolji za te pozicije i zato dobijamo fantastične rezultate već prvih dana snimanja. Vi ste svjedoci koliko se smijemo na setu, što je vrlo rijetko kada se rade neke komedije. Serija ima određeni diskontinuitet sa prvom serijom, jer ovo nije rimejk, već nova generacija. Ista je kuća, ista je zemlja, međuljudski odnosi, ali je nova generacija", kazao je Karajlić.

Dodao je da je humor opstao uprkos svim dešavanjima, a ova serija je pokazatelj toga. Karajlić na ovom projektu sarađuje i sa svojim sinom Srđanom Jankovićem, koji takođe potpisuje scenario te se oprobao i kao asistent reditelja.

"Srđan je neko ko je odrastao uz mene i ko je išao sa mnom s koncerta na koncert, sa snimanja na snimanje, znamo se već 25 godina i vrlo sam zadovoljan kako se pokazao", rekao je Karajlić kroz smijeh.

Srđanu Jankoviću je ovo jedan od prvih ozbiljnijih projekata, a i sam je fan prve verzije "Složne braće", međutim, kako kaže, sa legendama se ne može takmičiti i zato je ovo nešto potpuno novo. Na šaljiv način je objasnio da je inspiraciju za tekst zajedno sa Karajlićem pronašao u jednoj sobi sa idejama u njihovoj kući "odakle samo uzmeš šta ti je potrebno".

"Na kraju, ideja je potekla od običnih životnih situacija, iz novina, knjiga, filmova. Najviše scenarističkih pravila sam naučio iz knjiga, a onda sam ta pravila pretočio u delo kroz humor koji se nalazi oko nas", pojasnio je Janković.

Režisersku palicu ovaj put je preuzeo Milorad Milinković, koji priča da odavno nije bio na snimanju gdje sve glatko i zabavno teče te da se sve vrijeme pita zajedno sa Karajlićem "šta će da krene po lošem".

"Sve ide toliko dobro da smo se malo i uplašili. Osećam se kao trener nekog poznatog fudbalskog tima, sa ovakvim imenima ne može da ispadne loše. Imamo vremena da improvizujemo. Nele, kada me zvao da radimo ovo, rekao sam mu da se svašta promenilo od te 1995. On me pita: 'A šta se to promenilo?' I onda sam razmislio i shvatio da je sve isto, šta god da se izdešavalo, odnosi su isti", poručio je Milinković.

Jedan od onih glumaca koji su zaduženi za humor i dobro raspoloženje na setu je i banjalučki glumac Ljubiša Savanović, koji igra zapaženu ulogu u ovom projektu.

"Dani nam prolaze u smijehu, radimo polako i temeljno. Prezadovoljan sam ekipom i cijelim radom i rasporedom, publika će to prepoznati. Pred nama je veliki zadatak da napravimo bar dio onoga što je napravljeno u prvoj seriji", rekao je Savanović.

Glumac Marko Gvero, koji tumači ulogu Kemice, kaže da je prva serija stekla kultni status u cijelom regionu, a to dodatno ističe važnost ove verzije za neke nove generacije koje nisu tada bile rođene ili nisu shvatale samu radnju.

"Ovo je humor iz 'iste kuhinje' Neleta Karajlića i veoma je bitno da se on predstavi i nekim novim klincima. Kada pričam s ljudima i kada im kažem da radim na ovom projektu, njihove reakcije su samo najpozitivnije, ali uvijek može da se dočeka i na nož, jer uvijek je bolje nešto što je bilo, iako možda i nije. Ekipa obećava, mi živimo u ovom studiju 52 dana, razumijemo se i imamo isti humor, što će se sigurno i vidjeti", izjavio je Gvero.

Lik Đanija, koji je predstavnik svih ženoljubaca bivše Jugoslavije, utjelovio je glumac Milan Kovačević.

"Odrastao sam na ovakvom humoru i veoma mi je blizak. Atmosfera koja je kod nas na setu će se sigurno prenijeti na publiku, nemam nedoumice da će mlađe generacije prihvatiti ovako nešto. Zdrav humor je nešto što je najbitnije", pojasnio je Kovačević.

Andrija Kuzmanović, poznato lice domaćih serija i filmova, kazao je da nijednog trenutka nije bio skeptičan u vezi s ovim projektom, a to je potvrdio već nakon čitanja teksta prvih nekoliko epizoda.

"Kada je komedija dobro napisana, ishod je već poznat. Ovo je naš novi početak, nastali smo na stubovima kultne serije, što sigurno obećava. Mi ne oživljavamo uloge, mi stvaramo nove. Gile je Srbin iz Beograda, uz Raleta Milenkovića, na tuđem terenu, ali postoji jedna replika koja kaže: 'Beograd je naša rezervna domovina.' Ekipa je sjajna, što čini i sjajnu atmosferu", izjavio je Kuzmanović.

Mlada banjalučka glumica Maja Vujanović kaže da je atmosfera jednako sjajna još od kastinga pa do samog snimanja te da je ovo velika stvar, jer se daje prilika mladim glumcima.

"Kada mlad glumac danas ima malo prilika da pokaže svoj talenat, ovakvo nešto je pravo blago, naći se sa ovakvim imenima u kadru i učiti od njih je veoma bitno iskustvo. Situacija na našim prostorima je takva da ono što je nekad bilo aktuelno, sada je još aktuelnije, pa se može reći da će ovo biti još komičnije nego što je bilo", zaključila je Vujanovićeva.