Smjelim tehnikama oživljeni omiljeni likovi afričke savane

"Kralj lavova" je animirani "Disneyjev" film koji je svjetlo dana ugledao prije četvrt vijeka, 1994. godine.

Bio je 32. dugometražni crtani film rađen u produkciji kompanije "Walt Disney", u režiji Rodžera Alersa i Roba Minkofa, a popularnost koju je stekao među generacijama gledalaca dovela je do nastanka istoimene igrane verzije filma koji se ovih dana prikazuje u kinima.

Kako je prema riječima Skara, jednog od glavnih likova u priči, "istina u oku posmatrača", sud o tome koja je verzija bolja prepušten je kritičarima i gledaocima iz cijelog svijeta.

Novi "Kralj lavova" u režiji Džona Favroa vodi nas u afričke savane, gdje je rođen budući kralj.

Simba obožava oca, kralja Mufasu, i srčano prihvata svoju kraljevsku sudbinu. Ali, ne raduju se svi u kraljevstvu rođenju novog mladunčeta.

Skar, Mufasin brat i do tog trenutka nasljednik prijestola, ima druge planove... Borba za kraljevstvo obilježena je izdajom, tragedijom i dramom koja će se završiti Simbinim izgnanstvom.

Uz pomoć novih, neobičnih i zanimljivih prijatelja, Simba će morati da pronađe način da odraste i vrati ono što mu po rođenju pripada.

Među glumcima koji su pozajmili glasove nalaze se Donald Glover kao Simba, Bijons Nouls Karter kao Nala, Džejms Erl Džons kao Mufasa, Čuitel Edžiofor kao Skar, Set Rogen kao Pumba i Bili Ajhner kao Timon.

Koristeći nove i smjele tehnike kako bi ponovo bili oživljeni neki od najomiljenijih likova, sada na potpuno novi način - virtuelnom produkcijom - "Kralj lavova" za manje od mjesec dana prikazivanja zaradio je više od milijardu dolara na bioskopskim blagajnama.

Tako je postao četvrti "Disneyjev" film koji je ove godine došao do magične brojke od milijardu dolara zarade - prije "Kralja lavova" milijardu i više dolara zarade "Disneyju" donijeli su "Osvetnici: Kraj igre", "Kapetan Marvel" i "Aladin".

Kako piše holivudska štampa, "Kralj lavova" već sada je peti najuspješniji film u 2019. godini.

A muzika je od početka imala veliku ulogu u uspjehu originala iz 1994. godine. Ser Elton Džon je 1994. dobio "Oscara" za numeru "Can You Feel the Love Tonight" (Da li večeras osjećaš ljubav). U rimejku je muziku radila Bijons i taj album je već u prvih 10 na američkoj top-listi filmske muzike.

Zarada

"Kralj lavova" je po zaradi oborio rekord kada su u pitanju rimejkovi animiranih "Disneyjevih" filmova.

Lista izgleda ovako:

1. "Kralj lavova"

2. "Ljepotica i zvijer"

3. "Alisa u zemlju čuda"

4. "Knjiga o džungli"

5. "Aladin"

6. "Grdana - zla vila"

7. "Pepeljuga"

8. "Dambo"

9. "101 dalmatinac"