Snima se film o Marlonu Brandu (FOTO)

Marlon Brando je jedan od najvećih glumaca svih vremena.

Bili Zejn to svakako nije, ali će glumiti u filmu o životu holivudske legende.

Pregledom slika sa seta, međutim, primjetno je da njih dvojica baš liče.

I’m convinced Billy Zane is an iligaitimate child of Marlon Brando pic.twitter.com/jbNIsil9Hj