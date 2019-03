Snima se nastavak serije "Seks i grad"

Ono što je sigurno to je da trećeg dijela filma neće biti, ali autorka serije Kendis Bušnel je napisala scenario za nastavak serije.

U planu je priča o ljubavi, seksu i poslu u Njujorku, ovaj put među pripadnicama koje imaju pedeset i više godina.

Scenario će biti urađen po romanu koji bi tek trebalo da izađe u oktobru, „Is there still sex in the city?“.

Produkcijske kuće Paramaunt Television i Anonymous Content su već preuzele i otkupile prava ovog romana, pa se očekuje i zeleno svjetlo za snimanje nastavka popularne serije.

Bušnelova je i izvršni producent nastavka, a odgovor na pitanje koje nosi njen roman daće serije, kako kažu iz Paramaunt-a „Da, ima ga“.

Razlika između originalne serije i ovog nastvaka nije samo u godinama glavnih junakinja već i u glumicama. Sada ćemo imati priliku da vidimo nova lica na ekranu koja još nisu otkrivena.

Autorka hit serije je izjavila kako je populacija žena u pedesetim godinama jako mala i kako se nekada smatralo su to godine povlačnja, penzije i smanjenog seksualnog apetita.

Serija „Seks i grad“ se prikazivala od 1998 do 2004. godine, a glavne uloge su nosile Sara Džesika Parker, Sintija Nikson, Kim Katral i Kristin Dejvis.