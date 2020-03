Snima se serija po jednoj od najboljih video igara na svijetu

​Krejg Mazin, kreator serije ''Černobil'', ponovo se udružuje s medijskom kućom HBO, kako bi poznatu igru ''The Last of Us'' pretvorio u seriju. Pisac i producent igre Neil Drakman takođe će učestvovati u ovoj adaptaciji.

U izvršnoj produkciji osim Evana Velsa, predsjednika razvojnog tima za igrice i video produkciju učestvovaće i Kerolin Štraus izvršna producenktinja serije ’’Černobil’’. To će biti prva televizijska serija PlayStation produkcije, prenosi Holivud Reporter.

Igra ''The Last of Us'' izašla je 2013. godine i odmah je dobila odlične ocjene kritičara.

Zanimljiva priča o postapokalipsi usredsređena je na odnos između Đoela, krijumčara u tom novom svijetu, i Eli, tinejdžerke koja je ključna za pronalaženje lijeka za smrtonosnu pandemiju. Džoela angažiraju da prokrijumčari četrnaestogodišnju devojčicu. Ono što je trebalo da bude lagan posao ubrzo postaje brutalno, srceparajuće putovanje dvoje ljudi koji će opstati samo ako se oslone jedno na drugo dok putuju Amerikom.

HBO serija će pokriti događaje originalne igre, koju je pisao Drakman s mogućnošću dodavanja još sadržaja iz drugog dela The Last of Us II, čiji je izlazak zakazan za 29. maj, piše Index.hr.

''Neil Drakman je bez sumnje najbolji pripovedač u svetu videoigara, a The Last of Us je njegovo najznačajnije delo. Dugi niz godina maštam o tome kako dobijam priliku da adaptiram njegovo remek-delo, zato mi je sad još veća čast što ću to učiniti s Neilom", istaknuo je Mazin.