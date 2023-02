Snimaće se novi filmovi na temelju "Gospodara prstenova"

​Izvršni direktor Warner Bros. Diskoverija, Dejvid Zaslav otkrio je na konferenciji o finansijskim rezultatima te kompanije da će se pod njihovim okriljem snimati još "nekoliko" filmova temeljenih na knjigama J. R. R. Tolkina i "Gospodaru prstenova".

Majkl De Luka i Pamela Abdi, koji vode filmski odjel Warnera, postigli su dogovor s grupom Embracer, koja ima prava na veći dio Tolkinovih djela, za projekte koje će razvijati njihov produkcijski studio New Line Cinema.

Embracer je dobio prava na filmove, igre, odjeću, tematske parkove i produkcije iz "Gospodara prstenova" kada je prošle godine kupio Middle-earth Enterprises. Televizijska prava su u vlasništvu Amazona koji je prošle godine lansirao seriju "Gospodar prstena: Prstenovi moći", najskuplju seriju svih vremena.

New Line je producirao originalnu trilogiju u režiji Pitera Džeksona - "Družina prstena" iz 2001., "Dvije kule" iz 2002. i "Povratka kralja" iz 2003., kao i njegovu prekvel trilogiju "Hobit", koja se prikazivala od 2012. do 2014. godine. Obje su trilogije zaradile milijarde.

#TrendingNow #Trending #movies #LordOfTheRings Warner Bros announces new Lord of the Rings films https://t.co/GZq5LAviaD