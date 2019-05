Snimljen film o Električnom orgazmu

Prateći "Električni orgazam" na prekookeanskoj turneji u proljeće 2018. godine, Marija Vukić je snimila film "Električni orgazam za ljude budućnosti"

Film će premijeru imati na Beldoksu. Film slika portret jedog od najpopularnijih i najdugovječnijih rok bendova na prostorima bivše Jugoslavije.

U filmu se otkrivaju zanimljivi i manje poznati detalji koji su činili njihovu 39 godina dugu karijeru.

"Ja se tridesetak godina družim sa njima, oni su moji kućni prijatelji. Dosta vremena provodimo zajedno i sreli smo se na koncertu u Pragu u decembru 2017. kada su pomenuli turneju po Kanadi i SAD, i pozvali i mene da krenem. Iz te njihove izgovorene rečenice, u meni se rodila ideja da možemo da snimimo film o grupi koja postoji 39 godina, o jedinom novotalasnom bendu s kraja sedamdesetih i početka osamdesetih godina koji pod istim imenom svira i 25 godina u istom sastavu”, kaže Vukićeva za Tanjug.

Ona ističe da se nije rukovodila time da to bude biografski film i da pominje činjenice poznate javnosti, jer su to priče koje potpadaju pod pojam opšte kulture. "Više sam htela da pokažem njih kao karaktere, prepustila sam njima da vraćanjem u prošlost sagledaju sebe, svoje bivstvovanje u bendu, gde su bili tada, gde su sada i koje su to integrativne spone", rekla je Marija Vukić.

Ona kaže da ima nekih zanimljivosti o kojima javnost ne zna, ali njoj je bio bitniji ambijent nego otkrivanje priče koja bi bila interesantna publici.

"Oni često daju intervjue i manje-više se sve zna, pa sam više išla na vizuleni efekat i da njih kroz njih same vratim u prošlost, da s njima prođem razne etape benda", objasnila je autorka.

Primjećuje da su članovi benda zreliji, iskusniji I na neke stvari drugačije reaguju, ali da su to i dalje ljudi koje motivišu iste stvari. "Oni su vrlo različitog karaktera i vrlo zanimljivi kao individue, ali što se tiče muzike, estetike, suštinski su ostali isti. To je taj rokenrol, u koji kada jednom uđeš, to postane tvoj način života", istakla je Vukićeva.

Ona kaže da bend funkcioniše bolje nego ikad.

"To je kao neki brak, dugogodišnji. U početku ima problema, pa ne znaš da li da se razvedeš ili da ostaneš zajedno, ali na kraju, kada prođe 40 godina, shvatiš da imaš decu - to su ti albumi, da imaš publiku koja želi da te sluša i onda to nekako legne na svoje mesto“, primjetila je Marija Vukić.

Najzaslužniji je za to, dodaje, Srđan Gojković Gile, koji "svojom energijom i suludom upornošću drži sve na okupu". "On je nekako šef, a onda vidiš na bini sinergiju svih tih ljudi i nestanu međuljudske granice i samo muzika spaja. To je visoki profesionalizam koji je fascinantan, pogotovo u 21, i uspeh i poraz i ništa se ne bazira na nekom preteranom utemeljenju. Onda vidiš nešto što traje 40 godina i to zaista deluje fascinantno", istakla je Marija Vukić.

Primjećuje i da se svijet dosta promijenio i da umjetnost više ne utiče na promjene.

"Umetnost je jako bitan temelj iz koga se ne može i mi ćemo posledice ovog načina života osetiti tek za 20-30 godina. Na koncertu vidiš gomilu ljudi koja se tokom ta dva sata spoji sa njihovim idejama, ta direktna razmena između publike i izvođača promeni bar na dva sata nešto u čoveku, pokrene te iz melanholije kojom smo svi ophrvani zbog dosta posla, briga, podstakne te na nešto i to je još bitnije za mlade generacije", rekla je Vukićeva, ocijenivši da je "Električni orgazam" dobar reper mladima.