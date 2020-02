"Sonic" pobijedio sve crtane junake

Filmsko ostvarenje "Sonic the Hedgehog" oborilo je rekorde gledanosti i zarade na kino-blagajnama tokom proteklog vikenda. Na blagajnama u SAD film je zaradio u prva dva dana 57 miliona dolara, što je rekord za jedan film koji je nastao po video-igrici. Predviđanja su da će "Sonic the Hedgehog" u četiri dana premijernog emitovanja oboriti rekord od 68 miliona dolara.

Prije ovog crtanog junaka najveći rekord je postigao "Pokemon detektiv Pikaču", kojem je glas posuđivao Rajan Rejnolds, a koji je tokom prvog premijernog emitovanja zaradio 54,3 miliona dolara.

Što se tiče boks ofisa s ove strane okeana, "Sonic the Hedgehog" je imao veoma dobar start sa 43 miliona dolara zarade, tako da je film do sada globalno prikupio oko 100 miliona dolara do jučerašnjeg dana.

Produkcija ovog filma je koštala 87 miliona dolara, što znači da je "Sonic" već u prvom vikendu emitovanja isplatio uloženo. Inače, ovaj lik je stvoren po uzoru na kultnu video-igru koju je pravila kompanija "Sega". Glavnom liku glas posuđuje Bend Švarc, dok se u ostalim ulogama pojavljuju Džejms Marsden i Džim Keri.

Ovaj dobar start na kino-blagajnama donio je veliku zaradu kući "Paramount" i režiseru Džefu Fauleru, koji je bio primoran da redizajnira lik Sonica zbog brojnih pritužbi obožavalaca. Upravo ovaj redizajn je pomjerio datum premijere emitovanja filma.

"Sonic" je na ovaj način pogazio konkurenciju, jer se na dalekom drugom mjestu našao film "Birds of Prey", kojeg su pojedini mediji već opisali kao najveće razočarenje u svijetu filmova o superherojima. Glumačka ekipa koju predvodi Margot Robi u ulozi Harli Kvin zaradila je svega 17 miliona dolara za tri dana emitovanja. Na trećem mjestu našao se horor film "Ostrvo fantazije", koji je nastao po uzoru na istoimenu seriju koja se emitovala na televiziji. Ovo ostvarenje je zaradilo 14 miliona dolara.

Od ostalih velikih pobjednika proteklog vikenda značajan rezultat je postigao film "Parazit", koji je imao ponovljenu premijeru u kino-dvoranama nakon osvajanja nagrade "Oscar".