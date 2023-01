"South Park" se vraća: Poznato kada će početi 26. sezona

Od svog premijernog prikazivanja South Park je osvojio brojne Emi i Pibodi nagrade. Ovo je dovelo do kreiranja filmova i igara, a serija je postala jedna od najpoznatijih američkih animacija.

Comedy Central je najavio da će 26. sezona South Park-a biti premijerno prikazana u srijedu, 8. februara, i da će epizode izlaziti tokom 2023. godine.

Svaku novu epizodu moći ćete da strimujete preko zvaničnog South Park veb-sajta, odnosno, Comedy Central veb-sajta, i Comedy Central aplikacije i to odmah nakon što premijerno budu prikazane, prenosi B92.

Svi smo očekivali novu sezonu nakon najavljene saradnje MTV Entertainment Studios-a i South Park kreatora Treja Parka i Met Stouna, koja je zagarantovala poziciju South Park-a na Comedy Central-u do 2027. godine, što znači da ćemo imati prilike da vidimo 30 sezona ove animirane komedije.

Pored porudžbine novih epizoda, dogovor uključuje i 14 originalnih ekskluziva napravljenih za striming na Paramount+ u koje se ubrajaju epizode South Park: The Streaming Wars Part 1 & 2, South Park: Post Covid, i South Park: Post Covid: The Return of Covid.