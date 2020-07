Spojler (ne) znači smak svijeta

Kako u današnje vrijeme niko ne gleda filmove i serije baš u isto vrijeme, već je dosta sadržaja dostupno za strimovanje preko interneta, često se može desiti da na internetu ljubitelji sedme umjetnosti naiđu na spojlere. U pitanju su komentari obožavalaca koji su pogledali neko ostvarenje, a u kome oni otkrivaju neki ključni trenutak filma ili serije koji drugima kvari gledanje.

Monika Ponjavić, teoretičar i filmski kritičar, za "Nezavisne" ističe da spojleri nisu problem isključivo savremenog doba, doba interneta, iako je internet u velikoj mjeri doveo do njihove ekspanzije.

"Sjećam se odlaska u bioskop neke 1999. godine, čini mi se, kada sam srela druga koji mi je, neposredno pred moj ulazak u salu na 'Fight Club', s oduševljenjem i ushićenjem govorio o identitetu Tajlera Durdena. Ko god je gledao ovaj film, zna o čemu je riječ i na koji način mi je njegovo gledanje ovom informacijom promijenjeno. Pitanje kako izbjeći spojlere, posebno u doba interneta, kada oni postaju dostupniji ne samo putem komentara na kritike, objave, nego i u vidu statusa na društvenim mrežama, pitanje je na koje ne postoji jedan odgovor", rekla je Ponjavićeva i dodala da ljubitelji sedme umjetnosti uvijek mogu sačuvati sebe tako što će izbjegavati informacije koje dolaze putem medija.

"Moj pristup je takav da, u trenucima kada želim da se sačuvam, obično ne čitam ništa, ne otvaram vijesti i kritike, a često se zna desiti da neko vrijeme izbjegavam internet u potpunosti. Tako čuvam sebe. Sa druge strane, s obzirom na to da se aktivno bavim kritikom, nastojim djelovati u dva pravca. Imam pravilo da 'ćutim' od tri do pet dana nakon premijere filma ili emitovanja neke serije. Govorim o društvenim mrežama. Ukoliko objavljujem tekst u tom periodu, ili ću upozoriti na vrijeme, ili ću se držati nekih smjernica koje podrazumijevaju neodređenost u tekstu, odnosno uzdržavanje od dijeljenja detalja sadržaja", rekla je Ponjavićeva.

Dodala je da se tog pravila drži do 15 dana, nakon čega smatra da je u redu govoriti o omiljenim ostvarenjima pred društvom i prijateljima.

"Ako nešto zaista toliko dugo iščekujete, podrazumijeva se da ste to nešto već pogledali. Ovdje naravno govorim o filmovima poput 'Osvetnika', 'Dine', 'Teneta' ili serija poput 'Igre prijestola', 'Dark' ili 'Breaking Bad'. Filmovima i serijama o kojima priča cijeli svijet. Iako sam ja neko ko pazi da ne pokvari drugima ugođaj, na to me je posebno istrenirala 'Igra prijestola', spojler, sam po sebi, za mene nije baš smak svijeta. Jer, čak i kada se desi da pročitam ili čujem neki spojler, moram priznati da mi samo iskustvo gledanja više nije toliko problematično (kao ranije), jer poenta je u putovanju, a ne isključivo u destinaciji", zaključila je Ponjavićeva.

Jedan od uspješnih primjera kampanje protiv spojlera je vođen u vrijeme premijere filma "Osvetnici: Endgame". Reditelji i glumci su molili sve obožavaoce da sačekaju bar nekoliko dana prije diskutovanja o završetku filma. Tako se stvorio neki osjećaj zajednice čiji je cilj da svi imaju jednak stepen uživanja.