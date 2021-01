Sprema se nova serija o Hariju Poteru

Streaming servis HBO Max želi da napravi seriju o Hariju Poteru, ali stvari su još uvijek u početnoj fazi.

Kako prenosi Hollywood Reporter, HBO još uvijek traži scenariste čije će zamisli odgovarati onome što je produkcija isplanirala, a već dobro poznata filmska franšiza o Hariju Poteru donela je ogroman profit studiju Warner Bros.

Serijal knjiga Dž. K. Rouling ima sedam dijelova, a oni su adaptirani u osam filmova.

Ovo je donijelo zaradu od oko sedam milijardi dolara za studio.

U pripremi je i treći deo filma "Fantastic Beasts and Where to Find Them", takođe veoma uspešnih filmova baziranih na jednom od likova iz Harija Potera, Njutu Skamanderu.