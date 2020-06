Spremaju se novi "Pirati sa Kariba": Margo Robi igraće glavnu ulogu

Australijska glumica Margo Robi imaće jednu od glavnih uloga u novom nastavku "Pirata sa Kariba".

Variety prenosi da se radi o potpuno novom projektu kompanije Disney, i da nije u pitanu "ponovo ispričana priča", već će sada postojati potpuno nov scenario, za koji će biti zadužena Kristina Hodson, prenosi B92.

Džeri Brukhajmer, producent dosadašnjih pet filmova iz ove franšize, biće uključen i ovoga puta. Ako je suditi po ranijim izjavama tvora franšize, izgleda da više nećemo gledati Džonija Depa u ovom serijalu. On je, naravno, tumačio ulogu sada već legendarnog kapetana Džeka Speroua.

Što se Margo Robi tiče, ona je ove godine nominovana za Oskara za svoju ulogu u filmu "Bombshell" i bila je glavna glumica u filmu o stripovskoj anti-heroini Harli Kvin, a prošle godine je glumila u Tarantinovom filmu "Once Upon a Time in Hollywood".