Šreder: Film "Oh Kanada" je metafora o neodgovornosti, slobodi i smrti

Predsjednik žirija takmičarskog programa 30. Sarajevo film festivala Pol Šreder (Paul Schrader) je rekao danas da je film "Oh Kanada" metafora o neodgovornosti, slobodi i smrti.

Govoreći u okviru programa "Na kafi sa..." američki scenarista i reditelj je istakao da je film počeo da snima 2023. godine u Njujorku i da je zasnovan na knjizi "Forogone".

"'Oh Kanada' je baziran na psihološkoj fikciji Rasela Benksa koji je tokom pisanja scenarija za film imao rak pa smo tih dana on i ja dosta istraživali i o raku", rekao je sineasta kome je u nedjelju dodijeljena nagrada "Srce Sarajeva" za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, prenosi Tanjug.

Prema njegovim riječima, ideja da napravi film o umiranju, stvorila se sa tokom korona virusa 2020. godine.

"Tri puta sam bio u bolnici zbog upale pluća i tih dana sam dosta razmišljao i o smrti, pa je me je i to podstaklo da napravim film o umiranju, jer nekad se čovjek zapita na koji način će umrijeti", rekao je, između ostalog, Šreder.

U filmu koji je svijetsku premijeru imao na Kanskom filmskom festivalu, glavnu ulogu tumači Ričard Gir i to je njihova druga saradnja nakon "Američkog žigola“.

Uloge u filmu tumače i Džejkob Elordi (Jacob Eloidi), Uma Turman (Thurman), Viktorija Hil (Victoria Hill), Mihael Imperiol (Michael Imperioll), Penelope Mičel (Penelope Mitchell) i Kristin Froset (Kristine Froseth), Šreder je naveo da je Benks izabrao naziv filma.

"Benks je, nažalost, preminuo prije nego što sam uspio da završim scenario, ali mi je poslao mejl i zamolio me da film nazovem 'Oh Kanada' i zato se on i zove tako", rekao je Šreder.

Šreder je karijeru započeo kao filmski kritičar, a prepoznatljiv je po filmu "Taksista" sa Robertom De Nirom u glavnoj ulozi.

Snimio je i filmove "Razjareni bik", "Posljednje Hristovo rođenje", "Plavi okovratnik", "Mišima", "Grad zločina", a zanimljivost je to što je prvi put u svojoj sedamnaestoj godini pogledao film jer je odrastao u strogoj holandskoj porodici.

Prema njegovim riječima "novac ubija priču filma", a osobama koji žele da investaraju u film uvijek kaže da je bolje da naprave film koji će vratiti uloženi novac, nego unaprijed "razmišljati o velikom profitu i crvenom tepihu".

Pored "Oh Kanada", njegovi novi filmovi su i "As u rukavu" i "Glavni vrtlar".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.