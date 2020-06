Srpska glumica o sceni iz nove serije: Više me privlače ćevapi

Nakon što su njene kolege sa seta otkrile da je na snimanju "Kaljavih guma" najsmešnije bilo kada je snimala scenu u kojoj "duva", glumica Gorica Popović kaže da je to uradila kako je "znala i umela pa će tek videti da li će se publici dopasti".

Snimanje nove dramske serije "Kaljave gume" počelo je prije nekoliko mjeseci istovremeno u Srbiji i Americi, ali je zbog vanrednog stanja obustavljeno.

Radnja serije smještena je u Kaliforniju, u stanu čovjeka iz Srbije koji se tamo doselio prije deset godina i doživio veliki uspjeh, navodi "Blic".

Ona je za potrebe ove serije imala prilike da proba marihuanu, a o toj sceni imala je i šta da kaže.

"Ja to nikada u životu nisam radila. Nikad me to nije privlačilo, više ćevapi. Igrala sam scenu kada se ona naduva u Americi. Igrala sam kako sam znala i umela. Videćemo kako će to ispasti", navela je Popović.