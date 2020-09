Srpska premijera filma "Zaceli me" na Paliću

Dokumentarni film "Zaceli me" ("Hold me right") rediteljke Danijele Štajnfeld biće premijerno prikazan u Srbiji na Festivalu evropskog filma Palić, koji se ove godine održava od 12. do 18. septembra, najavili su organizatori festivala.

Ovo ostvarenje će se naći na programu palićkog festivala u okviru selekcije Novi evropski dokumentarci kao specijalna projekcija, na poziv programskog direktora festivala Miroslava Mogorovića.

"Zaceli me" je dokumentarni film o posljedicama koje trpe žrtve i počinioci seksualnog nasilja, zasnovan na intimnim svjedočenjima osoba koje su preživjele seksualni napad.

Film kombinuje svjedočanstva osoba koje su preživjele seksualni napad i sekvence iz njihovog kasnijeg života, postavljajući pitanje šta se može smatrati oporavkom.

Autorka filma Danijela Štajnfeld snagu crpi iz empatije jer je i sama, kao mlada glumica u Srbiji, bila žrtva seksualnog nasilja.

Nakon što je izgubila mogućnost da sigurno priča o napadu koji je doživjela, skupila je hrabrost da kroz proces susreta i intervjua svoju priču podijeli s drugima koji su prošli kroz slična iskustva.

Dok nas ljutnja i strah odvraćaju od neophodnih razgovora o svim aspektima seksualnog nasilja, film "Zaceli me" se fokusira na izuzetnu štetnost skrivanja istine i pokazuje kako je moguće nastaviti život nakon seksualnog napada.

Budući da se žrtve seksualnog napada često suočavaju sa nedostatkom razumijevanja i nepovjerenjem, mnogi odluče da ćute o tome što su doživjeli.

Niko od nas ne želi da vjeruje da se ti mučni zločini događaju u našim domovima, školama, radnim mjestima i zajednicama u cjelini.

"Hold Me Right" otkriva cijenu ove tišine.

U eri pokreta #MeToo, bijes i strah onemogućavaju neophodne dijaloge koji se odnose na obje strane zlostavljanja.

"Zaceli me" nam pomaže da razumijemo seksualni napad, humanizujući obje perspektive.

Ovaj film želi da normalizuje razgovore o zlostavljanju kako bi zaustavio ciklus srama i nasilja.

Selekcija Novi evropski dokumentarni film uvedena je prošle godine u festivalski repertoar i donosi najbolje dokumentarce, filmsku formu koja izaziva sve veću pažnju javnosti i kritičara.

Prema riječima selektora ove programske cjeline, Igora Toholja, ono što nas još uvijek inspiriše i intrigira su slični autorski svijetovi, često zaodjenuti u intimizam koji pobjeđuje dominantnu i agresivnu medijsku sliku o savremenom svijetu - naročito kada su u pitanju filmovi obilježeni ženskim senzibilitetom.

Programski direktor festivala evropskog filma Palić, producent Miroslav Mogorović trenutno dogovara eventualni dolazak rediteljke Danijele Štajnfeld, ukoliko joj ranije preuzete obaveze dozvole, kako bi predstavila film publici i zainteresovanim medijima.

Fim "Zaceli me" biće prikazan 18. septembra u 17:30 u bioskopu Abazija na Paliću.

Ovogodišnje, dvadeset sedmo izdanje Festivala evropskog filma Palić, održaće se od 12. do 18. septembra u organizaciji Otvorenog univerziteta Subotica, u bioskopu "EuroCinema" i "Art bioskopu Lifka" u Subotici, kao i bioskopu "Abazija" na Paliću.

Publici će biti predstavljeno više od 100 filmova iz svih krajeva Evrope, u 15 različitih selekcija i programskih cjelina.

Festival evropskog filma Palić će ove godine biti održan uz poštovanje svih mjera Vlade Republike Srbije i Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti kovid-19.

Organizacionom timu festivala je prioritet zdravlje i bezbjednost kako publike, tako i gostiju i festivalskog tima.

Zvanični protokol, sa detaljnim uputstvima o mjerama tokom trajanja festivala, biće donesen i blagovremeno objavljen prije početka manifestacije.