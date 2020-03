Srpski biznismen nudi Bredu Pitu 400.000 evra za dan u Beogradu

Popularni glumac Bred Pit bi u septembru trebalo da posjeti Beograd.

Kako saznaje "Kurir", za to postoje velike šanse, a s glumčevim agentima pregovara jedan srpski biznismen, koji nudi 400.000 evra za samo 24 sata glumčevog boravka u Srbiji.

On želi da bivšeg supruga Anđeline Džoli dovede na svoju zabavu, ali i da organizuje sastanke o budućim projektima u filmskoj industriji. Pregovori traju već nekoliko nedelja i do kraja mjeseca će se tačno znati da li je dogovor postignut i kog datuma on stiže u prestonicu. Ako sve bude onako kako je planirano, Bred će u Beogradu boraviti samo 24 sata. Doći će na dan proslave i biće smještan u hotelu u srcu prestonice, a obezbjeđenje će biti na najvišem nivou. Beograd će napustiti sutradan.

Pitu će ovo biti druga posjeta Beogradu. On je boravio uglavnom gradu Srbije kad je bio nepoznati glumac. U to vrijeme imao je samo manju ulogu u seriji "Dalas". Došao je da posjeti reditelja Božidara Nikolića, s kojim je ranije u Budvi snimao film "Tamna strana sunca", gdje mu je majku glumila Milena Dravić. Tada ga je saradnik odveo na Marakanu na Zvezdinu utakmicu.

Inače, Beograd je među omiljenim destinacijama svjetske glumačke elite. Tako je oduvijek bilo. Sedamdesetih godina Đina Lolobriđida je špartala u visokim štiklama Knez Mihailovom, Robert de Niro je igrao kolo u "Metropolu", Džek Nikolson je gotovo neprimećen išao centrom grada, a Kirk Daglas se pred svima svađao sa ženom u "Klubu književnika", da bi je na kraju izbacio iz kafane.

Srpska prestonica je sedamdesetih i osamdesetih bio filmska meka. Najveće filmske zvijezde tog perioda Andžej Vajda, Marija Šel, Bernardo Bertoluči, Denis Hoper, Piter Fonda, Liv Ulman uživale su u Beogradu. Džoni Dep je nekoliko puta boravio u Beogradu. Pamela Anderson, kao i Džulija Roberts, ali i Pirs Brosnan takođe su posjetili Beograd. Prestonicu je posjetila i Ledi Gaga kad je njen tadašnji dečko Tejlor Kini snimao film u Srbiji.