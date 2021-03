Srpski filmovi "Oaza" i "Živ čovek" na festivalu u Sofiji

Počeo je 25. Međunarodni filmski festival u Sofiji, a dio takmičarskog segmenta balkanskog filma su i dva srpska ostvarenja koja su premijerno prikazana na međunarodnim fimskim smotrama i čiji je nastanak u okviru svojih zvaničnih i redovnih konkursa podržao i Filmski centar Srbije. Riječ je o najnovijim dugometražnim igranim filmovima Ivana Ikića i Olega Novkovića, "Oaza" i "Živ čovek".

Priča Ikićevog filma "Oaza" (ranije poznatog pod naslovom Korisnici), premijerno prikazanog u zvaničnom programu Venecijanskog filmskog festivala, smještena je u Dom za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, a vrti se oko ljubavnog trougla dvije djevojke i jednog mladića.

Pored scenarista i reditelja Ivana Ikića (poznatog po debitantskom filmu Varvari iz 2014. godine), na nastanku "Oaze" radili su montažer filma Dragan von Petrović, direktor fotografije Miloš Jaćimović, scenograf Dragana Baćović, kostimograf Milica Kolarić, snimatelj zvuka Aleksandar Perović.

U filmu glume debitanti Valentino Zenuni, Tijana Marković i Marijana Novakov. Uloge vaspitača povjerene su Maruši Mejer i Goranu Bogdanu.

"Oaza" Ivana Ikića premijerno je prikazana i nagrađena na 77. Venecijanskom filmskom festivalu. Ikićevoj režiji je, kao najboljem evropskom filmu u selekciji Dani autora, pripala prestižna nagrada "Europa Cinemas Venice Label".

"Živ čovjek" je melanholična komedija o čovjeku koji, nakon velikih razočarenja u svoje najbliže, pokuša da vrati slobodu. Šta je sloboda i kada je čovjek živ, između ostalog, govori ovaj film Olega Novkovića.

Priliku da prva pogleda film imala je publika 30. Filmskog festivala u njemačkom gradu Kotbusu.

Uz Nikolu Đurička, značajne uloge u filmu tumače Nada Šargin, Bojan Žirović, Jana Bjelica, Filip Hajduković, Iva Milanović, Tanja Bošković, Branko Cvejić, Miodrag Krstović, Marta Bjelica, Sonja Kolačarić, Ivana Vuković, Stefan Trifunović i drugi.

Pored reditelja i scenaristkinje Milene Marković, koji su u svom dosadašnjem radu imali nekoliko uspješnih filmova, autorsku ekipu ovog filma čine i direktor fotografije Miladin Čolaković, kostimografi Marija Nikolić i Olga Govgan, masker Dušica Vuksanović, scenograf Irena Marjanov, snimatelj tona Georgi Filipov, kompozitor Vojislav Aralica, montažer Lazar Predojev.

U toku je i 18. program Sofia Meetings (u sklopu pomenutog Sofijskog filmskog festivala), a za učešće u raznim kategorijama programa izabrano je i nekoliko projekata srpskih filmova u različitim fazama razvoja ili produkcije. Ovaj program završava se 24. marta.

U odjeljku Projekti drugih filmova učestvovaće projekti filmova Mraz Pavla Vučkovića i Peščana hronika Petra Ristovskog, u odjeljku Plus minus jedan i projekat filma Antitalenti u režiji Radivoja Raše Bukvića.

Dio odjeljka Projects in Bank je projekat filma Usud Stefana Maleševića, dok će se u programu First Films First predstaviti i projekti debitantskih dugometražnih filma Embrion Maše Šarović i Jugo florida Vladimira Tagića.

U selekciji Radovi u toku učestvovaće i projekat filma Leto kada sam naučila da letim reditelja Radivoja Raše Andrića (riječ je o koprodukciji Srbije, Hrvatske i Bugarske).

U segmentu koji se tiče TV serija, ovom prilikom biće predstavljeno ukupno devet projekata, među kojima i projekat srpske serije Turbo producenta Milana Stojanovića (serija nastaje pod okriljem kuće "Sense Production" iz Beograda, a u partnerstvu sa programom Mindpoint TV Launch).

