Srpski filmovi u programu festivala u Nansiju

Desetak srpskih filmova našlo se u programu Međunarodnog filmskog festivala koji počinje danas u Nansiju u Francuskoj.

U programu festivala, nazvanom "Pod zvijezdama", biće prikazana srpska manjinska koprodukcija, makedonski film "Godina majmuna" reditelja Vladimira Blaževskog, dok su se u programskoj cjelini "Evropski dokumentarci" našli filmovi "Druga strana svega" Mile Turajlić i "Slatko od ništa" Borisa Mitića.

Najbrojnije srpsko učešće ove godine je ipak u programskom bloku Fokus - Balkan, gdje će u selekciji "Srbija" biti prikazana kratkometražna ostvarenja: "Kamen u ruci" Stefana Ivančića, "Suvozači" Ognjena Isailovića, "Lijana" Ivana Ðurovića, a tu su i srpsko-američka koprodukcija, takođe kratki film "Ljubav" Ognjena Petkovića, kao i eksperimentalni film "Poslednji zapis Leonida Šejke" Zlatka Stojilovića.

U ovom dijelu predstaviće se i Rene Nijuens holandsko-srpskim filmom Ringo Rocket and His Song for Yuri Gagarin.