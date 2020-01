Šta treba znati o dodjeli "Oscara"

​HOLIVUD - "Zlatnim globusima" u Holivudu je počela glamurozna sezona dodjela nagrada za najveća filmska ostvarenja. Poznato je da ni ovogodišnja dodjela "Oscara" neće imati voditelja, a svjetski mediji prenijeli su još neke zanimljivosti koje su do sada poznate o ovogodišnjoj ceremoniji.

Kad će se održati: Iščekivana dodjela ove će se godine održati ranije nego ikad prije. Od nominacija nas dijele dva dana jer će biti objavljene 13. januara, dok će sama dodjela biti održana 9. februara.

Ko će nastupati: Muzički nastupi na dodjeli nagrada "Oscar" najčešće nemaju pravila. Službene obavijesti o muzičarima još nema, a šuška se da šansu za nominaciju pa tako i nastup imaju Bijons, Elton Džon, Rendi Njuman i Tejlor Svift.

Mogu li "Zlatni globusi" predvidjeti "Oscare": Iako često imamo osjećaj da upravo prva svečana nagrada može predvidjeti dobitnike zlatnih kipića, "Zlatni globusi" nisu najbolji indikator novih oskarovaca. Na drugačiji se način glasa, a nije isti ni sastav žirija koji nagrađuje i dodjeljuje. Na primjer, 2018. godine filmovi "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" i "Lady Bird" trijumfovali su na "Zlatnim globusima", ali potpuno podbacili na "Oscarima".

Najbolji film: Ove je godine posebno napeta situacija u kategoriji za najbolji film. Prevladale su fantastične drame s elementima akcije, pa i komedije. Trenutno su najjači kandidati za nominaciju i nagradu filmovi "Parasite", "Marriage Story", "Once Upon a Time in Hollywood", "The Two Popes", "Ford v. Ferrari", "Jojo Rabbit", "The Irishman", "Joker", "Little Women".

Najbolja glumica: Filmovi "Judy", "Little Women", "Marriage Story", "The Farewell" i "Bombshell" donijeli su nevjerovatne ženske izvedbe. Rene Zelveger osvojila je "Zlatni globus" za izvedbu u dramskoj biografiji legendarne Džudi Garland. Zelvegerova je svojom izvedbom obuhvatila najteži dio Garlandinog života, kada su na naplatu došle godine borbe s drogom i alkoholom. Međutim, Skarlet Johanson emotivnom je glumom u drami o rastavi braka "Marriage Story" oduševila publiku. Jednako je genijalna bila i mlada Saoirse Ronan u klasiku "Little Women", kao i Šarliz Teron za ulogu u "Bombshellu".

Najbolji glumac: Jednako je teško predvidiva i kategorija za najboljeg glumca. Ove su godine razvalili veterani poput Leonarda Dikaprija, Hoakina Finiksa i Antonija Banderasa, ali i mlađi poput Tarona Egertona. Ne smijemo zaboraviti ni Adama Drajvera u filmu "Marriage Story". Finiks je osvojio "Zlatni globus" za psihički tešku ulogu Džokera zbog koje je doživio potpunu fizičku transformaciju, a najveći je favorit i za nagradu "Oscar".