Stalone zamalo umro na snimanju čuvenog filma

Glumac Silvester Stalone prisjetio se udarca koji je dobio od glumca Dolfaa Lundgrena zbog kog je poslat na intenzivnu njegu.

Govoreći u novom Netflixovom dokumentarcu Sly, glumac se osvrnuo na svoju nevjerovatnu karijeru i kako je od običnog tipa postao holivudska zvezda, a priča o njegovoj karijeri ne bi bila potpuna bez razgovora o franšizi koja ga je učinila zvijezdom - Rokiju.

Stalone je objasnio da ga je, dok je snimao Roki IV, Lundgren, koji je glumio Ivana Dragu, smrvio u prah. Stalone je rekao da se bojao da bi mogao umre i završi "razgovarajući s anđelima" nakon udaraca.

"Dolf Lundgren, on me smrvio. Kasnije te noći, srce mi je počelo da otiče – što se događa kada srce udari u prsa. Tada mi je pritisak skočio na 260 i mislili su da ću razgovarati s anđelima. Sljedeće što znam je da sam na intenzivnoj njezi, gde sam okružen časnim sestrama", objasnio je Stalone tokom dokumentarca.

"Dolf Lundgren me poslao u bolnicu na devet dana. Uglavnom sam to sažeo u Rokiju IV, kad si potučen na tlo i moliš se da te neko udari po bradi kako više ne bi patio, postoji mali glas u tebi koji govori: 'Daj mi još jednu rundu'", dodao je Stalone.

Glumac je ranije rekao da je, dok je snimao scene borbe, rekao Lundgrenu da zaboravi koreografiju te kako sumnja da je aperkat u rebra uzrokovao njegov odlazak u bolnicu kasnije te večeri. Uprkos nesreći, Stalone i Lundgren ostali su prijatelji i čak su zajedno glumili u drugim filmovima, uključujući nastavak Rokija IV. Lundgren se takođe ranije šalio na račun incidenta.

"Samo sam slušao naredbe. On je bio gazda. Napravio sam ono što mi je rekao. Stalone stalno priča o tome, pa je možda u pravu. Otišao je u bolnicu, ali ne znam jesu li to moji udarci ili to što je bio prezaposlen kao režiser, glumac i pisac", rekao je Lundgren u razgovoru za Guardian 2022.

(B92)

