“Stariji od mnogih pozorišta, a mlađi od mnoge djece”

BEOGRAD - Vlastimir Vlasta Velisavljević, istaknuti srpski glumac, preminuo je noćas u 95. godini u Beogradu od posljedica virusa korona.

Rođeni Beograđanin neprikosnovenog talenta, umirujućih očiju i toplog lica kroz svoj život prošao je, reklo bi se, sve lijepe i ružne stvari koje bi mogle da zadese čovjeka za jedan životni vijek. Vječiti boem i posljednji glumac kojeg je Crnjanski gledao u pozorištu, sa sobom odnosi cijelo svjedočenje srpske i jugoslovenske kinematografije.

Na daske je prvi put stao još sa 12 godina na pomoćnoj sceni pozorišta "Manjež", a za koji je kompletan repertoar osmislila Margita Gita Predić, kćerka Branislava Nušića. Pripadnik prve generacije glumačke akademije u Beogradu, odigrao je više od 350 uloga u pozorištu, filmu i televiziji, a studirao je na klasi rame uz rame s Oliverom Marković, Đuzom Stojiljkovićem, Predragom Lakovićem i Mihailom Viktorovićem. Sarađivao je sa desetine reditelja, a njegov talenat je ostao neobuzdan do kraja. Samo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu (JDP) predstavu "Buba u uhu" odigrao je više od 1.600 puta, a svojim zaslugama je postao njihov doživotni počasni član. Ponosno je nosio titulu najstarijeg aktivnog glumca na ovim prostorima, a kroz svoj život i sve patnje koje mu je isti zadao prolazio je baš uz talenat, snalažljivost i mnogo zaslužene sreće.

Pozorište je uvijek bilo njegova polazna i krajnja tačka, a čak i nakon doživljene kliničke smrti, prvom prilikom nakon buđenja stao je ponovo na daske koje život znače. Koliko su mu te daske i filmsko platno značili, govore njegovi angažmani do posljednjeg trenutka. Samo u svojoj posljednjoj godini života snimio je čak tri projekta i to: "Aleksandar od Jugoslavije", "Klan" i "Kamiondžije d.o.o.". Tokom svog, za ovakvu veličinu kratkog, života preživio je ratove, bombardovanja, logore i Goli otok, ali do kraja života, kako je često govorio, nije gubio nadu u bolje sutra. Godine 1943. je bio uhapšen i odveden u nacistički logor "Dortmund Herde", u kojem je obavljao teške fizičke poslove. Iz logora je, kako je pričao u rijetkim intervjuima koje je davao na tu temu, uspio da pobjegne uz pomoć jednog majstora u fabrici, koji mu je dao njemačku propusnicu, zahvaljujući kojoj je uspio da stigne nazad u Beograd. Njegove replike prepričavaju se među svim generacijama, a mlađi su ga zapamtili po ulozi baba Nate u filmu "Mala noćna muzika", ali ipak najširu popularnost stekao je ulogom magistra Đorđevića u seriji "Bolji život". Bio je član i pozorišta u Mostaru i Tuzli. Pozorišna publika će ga pamtiti u maestralnim ulogama u JDP: duh Hamletovog oca ("Hamlet"), Tasa ("Sumnjivo lice"), Ogisten Ferajon ("Buba u uhu"), Andulin ("Revizor"), Mihajlo Vasiljev ("Vasa Železnova"), predsjednik Kluba ("Mister Dolar"), Polonije i Ozrik ("Hamlet"), vodnik Stanić ("Kad su cvetale tikve") i mnogim drugim.

Dobitnik je Zlatne medalje za zasluge, "Zlatnog ćurana" za životno djelo, Nušićeve nagrade za životno djelo, nagrade za najbolju epizodnu mušku ulogu na 37. "Filmskim susretima" u Nišu, 2002. godine za ulogu baba Nate u filmu "Mala noćna muzika", zatim nagrade "Milorad Mandić Manda" za ulogu Sretena u filmu "Taksi bluz", a dobitnik je i Godišnje nagrade Jugoslovenskog dramskog pozorišta 2017. godine. Pored odvođenja u nacistički logor pa na Goli otok, ženinog odricanja, raka, kliničke smrti, Vlastu Velisavljevića do kraja života nije napuštao vedar duh i entuzijazam vječitog mladića, kako su kolege voljele da ga zovu.

"Gledao sam sebe u 'Otvorenim vratima'. Kada sam video u kakvom sam društvu bio u jednom kadru, to je neverovatno. Svojevremeno sam to shvatao normalno, profesionalno, ali kada vidim da sam scenu delio s Oliverom Marković, Mirom Stupiciom pa i Lanetom Gutovićem, bude mi čast. Ja sam to zaboravio", rekao je Velisavljević svojevremeno u jednom intervjuu.

Dijeliti kadar i daske s neponovljivim Vlastom Velisavljevićem imalo je dejstvo potvrde talenta u glumačkom svijetu, a njegove brojne kolege su ga smatrale sinonimom za vedar duh, šarm, upornost i osmijeh uprkos svemu. Ova vijest je u moru ružnih vijesti protresla još jednom glumački svijet, a njegove kolege su iskazale žaljenje za glumačkim bardom putem svojih društvenih mreža.

"Stariji od mnogih pozorišta, a mlađi od mnoge dece... i ode... Zbogom i hvala", napisao je glumac i voditelj Stefan Buzurović na svom Instagram profilu.

Tugu i nevjericu nije mogla da zadrži ni njegova dugogodišnja prijateljica i saradnica na mnogim projektima Jelisaveta Seka Sablić.

"Uvek je bilo veliko zadovoljstvo, čak bih rekla i uživanje raditi s Vlastom. U zadnje vreme sam zaista bila u nekoliko poslova, projekata s njim. On je bio u punoj snazi, vitalan, iako je bio u dubokim godinama. Bio je dobar, tražen, disciplinovan, odgovoran i u najboljem smislu reči dobar glumac i kolega. Mnogo mi je žao da ga je odnela ova glupa, odvratna boleština", kazala je Sablićeva.

Mira Banjac je navela da je toliko tužna zbog smrti dragog kolege Vlaste Velisavljevića.

"On je više od sećanja, on je čovek koji je imao snage za pet teških života i sve ih je s elanom proživeo", istakla je ona.

Glumac Dragan Gagi Jovanović je od šoka isprva zaćutao, a potom rekao da je Vlasta bio predivan te da ne može ništa da govori jer je zatečen. Glumac Voja Brajović istakao je da je s Vlastom bio bliskiji nego što je rod blizak te da je Velisavljević duhom bio vedriji od mnogih koji su su od njega bili znatno mlađi.

"Vlasta je poslednjih pedeset i nešto godina bio najdraži i najmlađi od svih nas. Mi smo ga gledali kao nekog našeg anđela čuvara ili neku najdražu stvar koja nas je nekako radovala. Kad imate neku amajliju, pa znate da vas ona štiti i podržava. On je bio naša radost. Eto, sad je nema. Ne znam kako biti otporan na sve ovo. Da se poželi svakome da doživi te godine i više od toga. Njegov život nije bio lak: nemaština, ratovi, robija… a opet je ostao pozitivan i emitovao je tu energiju svojim prisustvom. Primarnija nam je radost što smo ga imali nego tuga što ga nema", rekao je Brajović.

Od Vlaste su se oprostili i Košarkaški i Fudbalski klub Crvena zvezda, čiji je on bio strastveni obožavalac.

Odlazak Vlaste Velisavljevića ostavio je nenadoknadiv gubitak na domaćoj glumačkoj sceni, ali ako je po onome da čovjek živi koliko i njegova djela, Velisavljević će ostati vječiti mladić svih generacija.