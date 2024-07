Stenova transformacija šokirala fanove (VIDEO)

​Objavljen je trejler za film "Drugačiji čovjek", a transformacija Sebastijana Stena u glavnoj ulozi je mnoge šokirala.

Radnja filma Arona Šimberga prati Edvarda, ambicioznog glumca sa neurofibromatozom, genetskim stanjem koje uzrokuje rast tumora na koži i kostima.

Nakon što je Edvard imao rekonstruktivnu operaciju lica, upoznaje Osvalda (Pirson), glumca koji ga igra u pozorišnoj predstavi zasnovanoj na njegovom životu.

Edvard postaje opsjednut Osvaldom, koji izgleda potpuno kao on prije nego što je operisan.

Sebastijan Sten je za ulogu morao da nosi protetiku i šminku koja je napravljena po uzoru na njegovog kolegu Adama Pirsona, glumca iz stvarnog života koji ima neurofibromatozu i glumio je u filmovima kao što su "Ispod kože" i Šimbergov "Okovan za život".

Na premijeri filma na Sandens filmskom festivalu u januaru, Sten je pričao o tome kako će prošetati Njujorkom sa ovom maskom da vidi kako će se ljudi ponašati prema njemu.

"Razgovarao sam sa ljudima i bilo je zaista zanimljivo", rekao je. "Bilo je nekako zastrašujuće vidjeti koliko je ograničena interakcija između dvije krajnosti: ne obraćanje pažnje na to ili prekomjerna kompenzacija. Jedini ljudi koji su bili najpošteniji bili su djeca. Imao sam ovu interakciju sa malom djevojčicom, i njena mama pokušava da uradi pravu stvar, ali radeći pravu stvar ona je zapravo sprečavala djevojčicu da jednostavno doživi iskustvo. Bila je hrabra, a to su djeca, zar ne? Oni samo žele da znaju. To je bila lekcija za mene", rekao je glumac tom prilikom, piše "Variety".

Ljudi su oduševljeni ovom transformacijom i na društvenim mrežama ističu kako je ovo Stanova najbolja uloga za koju se nadaju da će dobiti Oskara, prenosi "b92".

