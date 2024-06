Stigao dugoočekivani trejler, pregledan više od 14 miliona puta (VIDEO)

Sony Pictures je objavio prvi trejler za "Venom: The Last Dance" - posljednji dio trilogije sa Tomom Hardijem u glavnoj ulozi.

Tom Hardi se vraća kao Edi Brok, poznatiji kao simbiotski zlikovac Venom iz stripova o Spajdermenu.

Prema sinopsisu, Edi i Venom su u bjekstvu. Dok ih progone oba njihova svijeta, dvojac je primoran na razornu odluku koja će "spustiti zavjese na Venomov i Edijev posljednji ples".

U trejleru, Hardi se suočava sa vanzemaljcem sa Venomove matične planete, pored toga što ga progone vladini agenti. Njemu se pridružuju zvijezda serije "Ted Lasso" Džuno Templ.

The time has come. Tom Hardy returns in #Venom: The Last Dance – coming exclusively to theaters this October. pic.twitter.com/WPxudXVcyb