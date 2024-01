Stigao film o jednoj od najstravičnijih avionskih nesreća u istoriji (VIDEO)

​Na Netfliksu je upravo izašao film "Society of the Snow", koji govori o jednoj od najpoznatijih vazduhoplovnih nesreća i stravičnim događajima koji su uslijedili nakon što se avion srušio u Andima 1972. godine.

Avion 571 letio je iz Urugvaja u Čile te prevozio urugvajsku mušku ragbi ekipu na utakmicu kada se srušio duboko u snježnim planinama Anda. Avion je pao nakon što su ga piloti prerano počeli spuštati jer su bili sigurni da su došli na odredište iako je ono bilo udaljeno između 60 i 70 kilometara. Preživjelo je samo 29 putnika od njih 45, a ono što je uslijedilo je priča u koju je teško povjerovati.

Nakon dugotrajne neuspješne potrage za avionom putnici su proglašeni mrtvima. Poslije skoro dva i po mjeseca spašeno je 16 putnika. Ali šta se događalo u ta 72 dana dok su bili sami u Andima?

Preživjeli putnici u to su vrijeme morali imati rigorozne mjere kako bi ostali živi. Temperature su u šumama Anda išle i do 40 stepeni ispod nule, a spomenute mjere koje su preživjeli morali preduzeti uključivale su i kanibalizam. Stoga film nije za one slabog želuca.

"Society of the Snow" bavi se ovim događajem iz perspektive ragbi igrača Nume Turkatija, a utemeljen je na istoimenoj knjizi iz 2008. godine koju je napisao Pablo Viersi, kolega sa univerziteta preživjelih ragbista.

Režiser filma je J.A. Bajona, koji je režirao još jedan film katastrofe "The Impossible", s Naomi Vots, Evanom Mekgregorom i mladim Tomom Holandom u glavnim ulogama. U "Society of the Snow" glume urugvajski i argentinski glumci Enco Vogrinčić, Matias Rekalt, Agustín Pardela i Felipe Gonzalez, a film je oduševio kritičare na Venecijanskom filmskom festivalu, prenosi "Index".

