Stigao trailer za filmsku ekranizaciju bestseler romana "It ends with us"

Studio Sony je jučer javnosti predstavio prvi trailer romantične drame "It ends with us" (Priča završava sa nama) snimljenoj prema istoimenom bestseler romanu Colleen Hoover koji već godinama vlada listama najprodavanijih romana romantičnog žanra. Film uskoro stiže u BH kina i bioskope, a sudeći po prvim reakcijama publike biće veliki ljetni hit!

Trailer je u prvih 20 sati prikazivanja ima već preko 5 miliona pregleda, fanovi knjiga hvale Blake Lively kao Lily Bloom, oduševljeni su izgledom njene cvjećare i jedva čekaju da film stigne na velika platna.

Traumatizovana, ali odlučna Lily Bloom seli se u Boston nakon smrti svoga oca kako bi ostvarila svoj životni san i započela vlastiti posao. Uskoro upoznaje šarmantnog neurokirurga Rylea Kincaida s kojim dijeli neodoljivu hemiju. Tek nakon što se ludo zaljubi, Lily počinje otkrivati stranu Ryleove ličnosti koja je podsjeća na traumu iz djetinjstva. Da bi stvari bile još teže, u život joj se iznenadno vraća njena prva ljubav, Atlas Corrigan, a Lily će se morati uzdati u samu sebe kako bi donijela prave odluke za svoju budućnost…

Film je producirao i režirao iskusni Justin Baldoni (romantične drame Five Feet Apart i Clouds, serija Jane the Virgin) koji igra zavodljivog, ali misterioznog Rylea Kincaida iz romana, Brandon Sklenar (film Midway, serije Westworld, Walker, 1923) glumi šarmantnog, ali povučenog Atlasa Corrigana, a ulogom Lily Bloom Blake Lively (filmovi The Shallows, Cafe Society, A Simple Favor) bi se mogla vratiti na staze planetarne popularnosti koju je imala ulogom Serene van der Woodsen u hit seriji Tračerica i na velika vrata izaći sjene svog supruga, kanadskog superstara Ryana Reynoldsa.

Roman "Priča završava s nama" od izdanja 2016. godine do danas prodan je u više od 6 miliona primjeraka, dobitnik je Goodreads Choice nagrade za najbolju romansu 2016. godine, a autoricu Colleen Hoover roman je vinuo u visine. Kompletna prodaja njenih romana premašila je 20 milliona primjeraka, a ona je brzo nakon ovog bestsellera napisala i nastavak romana „Priča počinje s nama“

Filmska ekranizacija obečava jednak uspjeh kao i roman, a sudeći prema traileru – obožavatelji knjige jedva čekaju njeno otvaranje koje C2 film, zvanični zastupnik studija Sony za BiH, najavljuje na repertoaru svih BH kina i bioskopa 08.avgusta na terminu svjetske premijere.

SAZNAJTE KAKO ZAVRŠAVA PRIČA COLLEEN HOOVER 08. AVGUSTA U BH. KINIMA I BIOSKOPIMA!

