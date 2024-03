Stigao trejler za drugi dio filma Rebel Moon (VIDEO)

Netflix je objavio zvanični trejler za naučno fantastični film Rebel Moon - Part Two: Scargiver, u režiji renomiranog Zaka Snajdera.

Scenario za film pisali su Snajder, Kurt Džonstad i Šej Haten.

Radnja filma nastavlja se na prvi dio, Rebel Moon - Part One: A Child of Fire, u kojem je bivša vojnikinja Kora skupljala tim koji će joj pomoći u obrani zabačenog mjeseca Veldta, nakon što Veldt postane meta vojnika zle Imperije.

Sinopsis za drugi dio glasi: "Rebel Moon - Part Two: The Scargiver nastavlja epsku sagu o Kori i preživjelim ratnicima koji se pripremaju žrtvovati sve, boreći se uz hrabre ljude Veldta, kako bi obranili nekoć mirno selo, novootkrivenu domovinu za sve one koji su doživjeli poraze u borbi protiv Motherworlda.

Neposredno prije bitke, ratnici se moraju suočiti s istinama iz vlastitih prošlosti, koje otkrivaju razloge njihove borbe. Dok se sva sila Kraljevstva obrušava na rastuću pobunu, kuju se neraskidive veze, rađaju se heroji i nastaju legende."

Glumačku postavku čine Sofia Boutela, Ed Skrein, Džimon Hounsou, Mišel Husman, Dona Bae, Entoni Hopkins i brojne druge zvijezde.

Rebel Moon - Part Two: The Scargiver na Netflix dolazi 19. aprila 2024. godine.

(Index.hr)

