Stigla najava za "Wolf Man" film (FOTO)

​Redatelj Lei Vanel vraća se u svijet Univerzalovih čudovišta s "Wolf man" (eng. "Čovjekom vukom") filmm sljedeće godine, a čini se da će marketing krenuti.

Od Universala i Blumhousea, Vanelov "Wolf Man" će se u kinima pojaviti 17. januara 2025., a prvi tizer sada je prikazan u Univerzal studiju u Orlandu.

Dok se park priprema za ovogodišnje preuzimanje "Halloween Horror Nights", profil "Inside Universal" je podijelio promotivne fotografije "Wolf Man" seta koji je trenutno izložen ispred Fanta Bara u Lombard’s Seafood Grille.

Čini se da je baner izložen kako bi omogućio obožavaocima da se fotografišu i daje nam prvi pogled na glavnu lokaciju filma: jezivu kuću u šumi.

Očekujte više informacija uskoro, prenosi "Bloody-Disgusting".

A Photo op for the upcoming Blumhouse Wolfman film has been set up outside the Fanta Bar in Lombard’s. @HorrorNightsORL #HHN33 pic.twitter.com/LbxuBpio8l