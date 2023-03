Stiven Jeun novo lice Marvelovog univerzuma

​Zvijezda filma The Walking Deada će ovim upisati svoj debi u Marvelovom filmskom univerzumu.

Stiven Jeun je novo poznato lice u Marvelovom filmskom univerzumu nakon nekoliko mjeseci spekualcija.

Prema portalu Deadline, popularni glumac će imati veliku i bitnu ulogu u budućim fazama MCU-a, a svoj debi će upisati u predstojećem Thunderbolts filmu. Jeun je publici najpoznatiji po svojoj ulozi u kultnoj seriji "The Walking Dead".

U stripovima, Thunderbolts je grupa antiheroja sklopljena od strane vlade kako bi radili određene poslove za njih. Pored Jeuna, ostatak kastinga sadrži vrlo respektabilnu grupu glumačkih talenata poput Florens Pju, Sebastiana Stana, Dejvida Harboura i mnogih drugih.

Datum premijere je zakazan za 26. jul, 2024. godine, ukoliko ne bude nekih naknadnih pomijeranja koja su u posljednje vrijeme česta, prenosi b92.

Što se tiče lika kojeg bi Jeun igrao, ya sada nema informacija, ali vjerujemo da nećemo dugo čekati na zvaničnu objavu.

Pored već pomenutog "The Walking Dead-a", ovaj glumac se istakao u filmovima "Okja", "Sorry to Bother You", i "Minari", za kojeg je dobio i nominaciju za Oskar.