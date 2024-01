Stiže dokumentarac o grupi Bon Jovi

"Hvala, laku noć: Priča o Bon Džoviju" ("Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story"), predstojeći dokumentarac koji bilježi legendarnu karijeru rok benda Bon Jovi, stiže na male ekrane.

Dokumentarni serijal iz četiri dijela, trebalo bi da bude premijerno prikazan na platformi Hulu u Sjedinjenim Američkim Državama 26. aprila, a biće emitovan na strimeru Dizni Plus širom ostatka svijeta, a u Latinskoj Americi na platformi Star Plus kasnije ove godine, prema The Hollywood Reporter-u.

"Hvala, laku noć: Priča o Bon Džoviju" će takođe biti prvi put da će dokumentarni film o bendu predstavljati svakog člana slavne karijere Bon Jovi-ja, uključujući bivše i sadašnje članove, i uključiće četiri decenije vrijedne lične snimke članova benda. grupu i nikad viđene fotografije i nikad ispričane priče.

"Koliko god bila uzbudljiva priča o talentu koji se pojavljuje jednom u životu, još je ređe da legenda poput Džona Bon Džovija pušta svijet u svoje najranjivije trenutke dok ih još uvijek živi. Četrdeset godina ličnih video zapisa, neobjavljenih ranih demo snimaka, originalnih tekstova i nikada ranije viđenih fotografija koje bilježe putovanje od klubova na Džerzi Šoru do najvećih bina na planeti. Serija ponovo proživljava trijumfe i neuspjehe, najveće hitove, najveća razočarenja i većinu javnih trenutaka trvenja“, stoji u opisu dokumentarca, piše NME.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.