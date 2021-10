Stiže druga sezona serije "Emily in Paris"

Stiže druga sezona američke serije "Emily in Paris", koja počinje sa emitovanjem 22. decembra na internet platformi Netfliks.

Nova sezona nastavlja da prati marketinškog stručnjaka Emili Kuper, koju glumi Lili Kolins na novim, bajkovitim mjestima na jugu Francuske.

U najavi se vidi Emili koja uživa na odmoru te joj se pridružuju prijateljice Mindi Čen (Ešli Park) i Camil (Camil Razat).

Odmor uključuje izležavanje pored bazena, raskošne zabave u vilama i na brodovima te isprobavanje brojnih modnih kombinacija.

Lukas Bravo, koji u seriji glumi Gabriela, otkrio je da će lik Emili da bude više zainteresovan za kulturu naroda Francuske.

"Postaće dio zajednice, neće odudarati od francuske kulture i neće se primjećivati da je iz Amerike", rekao je Lukas za strane medije.

Netfliks je na svom zvaničnom Twitter nalogu najavio da će Džeremi O'Haris da glumi legendarnog modnog dizajnera, Lucian Laviskaubt biće u ulozi Britanca koji se u početku neće slagati sa Emili, a Arnod Binard postaje vlasnik kluba u Sen Tropezu.

Prva sezona ove serije emitovala se prošle godine na striming platformi Netfliks i odmah je doživjela veliku popularnost.

Međutim, mnogi su je prozvali najgorom serijom ikad na Netfliksu.

Emily in Paris will return for Season 2! pic.twitter.com/QDOzpzjliz