Stiže druga sezona serije The Last of Us?

​Serija The Last of Us doživjela je takav uspjeh, da čelni ljudi razmišljaju o nastavku i drugoj sezoni. Postoji li mogućnost da se ova zamisao ostvari?

Džek Raferti sa BBC Sounds-a pitao je glumicu Belu Remzi, koja u HBO-ovoj seriji glumi Eli, da li je neko nešto nagovijestio?

"Ako ljudi nastave da gledaju, mislim da je druga sezona prilično vjerovatna. To je do ljudi iz HBO-a. Još ništa nije potvrđeno pa ćemo morati da sačekamo i vidimo kako se stvari odvijaju", rekla je Bela.

The Last of Us je adaptacija istoimene video-igre. Drugi dio video-igre objavljen je 2020. godine i upravo iz tog razloga materijal za novu sezonu sigurno ne nedostajao.

Remzi je govorila i o popularnosti serije, prenosi b92.

"Čudnije mi je vidjeti reklamne panoe. Prije neki dan sam polagala vozački ispit, koji sam pala, i tokom vožnje sam na svakom ćošku vidjela reklamu naše serije", ispričala je glumica.

Podsjetimo, The Last of Us je imala jednu od najgledanijih premijera na HBO-u u posljednjih 13 godina.

The Last of Us, adaptacija kultne video-igre, premijerno je prikazana 15. januara na HBO-u. Serija je odmah postigla odlične rezultate. Prema podacima Warner Bros. Discovery-a, prva epizoda serije imala je 4,7 miliona gledalaca putem kanala HBO i streaming kanala HBO Max.