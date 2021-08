Stiže i serija "Intervju sa vampirom"

AMC je objavio da počinje snimanje serije "Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles", zasnovane na istoimenom filmu iz 1994. godine.

Glavnu ulogu u seriji tumačiče Sem Rid, i otjelotvoriće legendarnog vampira Lestata.

U filmu iz 1994. godine, ovu ulogu svojevremeno je preuzeo Tom Kruz.

AMC je, takođe, kupio prava na ekranizaciju svih romana takozvane "The Vampire Chronicles", koje je napisala En Rajs.

Scenarista, izvršni producent i kreator serije jeste Rolin Džouns, koji je radio na planetrno popularnoj seriji "Weeds".

(B92)