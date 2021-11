Stiže nastavak filma "Hocus Pocus"

Fantasy komedija "Hocus Pocus" snimljena 1993. godine, dobiće svoj nastavak.

Iako je originalni film doživio fijasko na bioskopskim blagajnama, tokom vremena postao je neka vrsta kultnog filma među fanovima. Dovoljno da "Walt Disney" odluči da uloži u nastavak.

Da podsjetimo, u prvom filmu glavni lik dolazi u Salem 17. vijeka, gdje nastoji da se uklopi u okolinu neposredno prije nego što svakodnevica biva opčinjena pojavom tri đavolske vještice.

Sada, gotovo 30 godina kasnije, tri mlade žene nenamjerno prizivaju tri ozloglašene vještice u sadašnji Salem. Sada moraju da otkriju kako da ih zaustavi prije nego što prouzrokuju totalni haos širom svijeta.

Rediteljka novog filma je En Flečer, čiji su dugometražni filmovi, uglavnom "lake komedije", do sada bili poprilično finansijski isplativi (Dumplin', Hot Pursuit, The Guilt Trip, The Proposal, 27 Dresses, Step Up).

Premijera filma očekuje se na jesen 2022. godine, prenosi B92.