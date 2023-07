Stiže novi film o detektivu Herkulu Poarou, objavljen je trejler (VIDEO)

Studio 20th Century Fox je objavio trailer za nadolazeći triler A Haunting in Venice, filmsku adaptaciju romana Hallowe’en Party, spisateljice Agate Kristi.

Film je režirao Kenet Brana, koji je već radio na dvije adaptacije romana "kraljice krimi priča", Murder on the Orient Express (2017) i Death on the Nile (2022).

Brana je ponovo otjelotvorio kultnog detektiva Herkula Poaroa, ovog puta pokušavajući da riješi misteriozno ubistvo koje se dogodilo tokom prizivanja duhova u ukletoj venecijanskoj palati. Za razliku od prethodnih filmova, najnovija adaptacija će imati elemente horora.

Pored Brana, glumačku ekipu sa zvijezdama čine Mišel Jeo, Tina Fej, Kamil Kotin, Džejmi Dornan, Kajl Alan, Džud Hil, Ali Kan, Ema Lerd, Keli Rajli i Rikardo Skamarcio. Scenario za film napisao je Majkl Grin.

Trejler je oduševio obožavaoce serije, a u komentarima ispod snimka posebno su pohvalili kameru i odličnu glumačku ekipu. Međutim, neki fanovi su skeptični nakon neuspjeha Smrti na Nilu.

Film će premijerno biti prikazan 15. septembra 2023. godine, prenosi Index.hr.