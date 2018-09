Stiže osmi nastavak “Policijske akademije”

Stiv Gutenberg, zvijezda omiljene komedije iz 1980. godine, na društvenoj mreži Tviter otkrio je da se trenutno snima osmi nastavak “Policijske akademije”.

Glumac Stiv Gutenber ovu vijest je objavio na Tviteru kao odgovor pratiocu koji ga je upitao da li bi volio da snimi nastavak kultne komedije, piše "Holivd riporter".

Sljedeća Policijska Akademija stiže, ne znam sve detalje, ali je film u pripremi - kratko je napisao Stiv, a njegov odgovor je oduševio filmoljupce.

Za sada postoji sedam dijelova "Policijske akademije", Prvi je objavljen 1984. godine, a posljednji 1994. pod nazivom “Policijska akademija: Misija Moskva”.

Inače, Stiv je igrao samo u prva tri dijela, a publika jedva čeka da se vrati ulozi po kojoj ga mnogi i pamte.

Adam , the next Police Academy is coming, no details yet, but it is in a gift bag being readied! https://t.co/HxzdmqS6WP