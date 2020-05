Stiže peti nastavak Sumrak sage

Prije 15 godina svjetlo dana ugledala je prva knjiga iz Sumrak sage, a sada stiže i peti nastavak.

Vijest o izlasku romana 'Ponoćno sunce' potvrdila je autorica Stephanie Mejer, a na tržištu se očekuje početkom avgusta.

Radnja prati onu koju nam je već poznata iz prvog nastavka, no ovog puta će biti ispričana iz perspektive Edvarda Kulena.

Prema trenutno dostupnim informacijama, očekuje se da će se knjiga na američkom tržištu pojaviti 4. avgusta. Zanimljivo, prva poglavlja ove knjige pojavila su se u javnosti još 2008. godine, kada ih je sama autorica na snimanju prvog filma iz Sumrak sage uručila režiserki Katrin Hardviki i glavnom glumcu Robertu Patinsonu.

Navedena poglavlja uspjela su nekako doći do najzagriženijih fanova te je taj čin toliko rastužio autoricu da je završetak knjige odgodila do daljnjega.

"Bila sam pretužna zbog toga što se dogodilo da bih nastavila raditi na 'Ponoćnom suncu' stoga sam ga odgodila na neko vrijeme", istakla je tom prilikom. Ipak, čini se da, na radost svih obožavatelja, pravo vrijeme napokon stiglo. I to taman 15 godina nakon objave prvijenca koji je zaludio svijet.

JUST IN: 15 years after the first novel in the “Twilight” saga was released, author Stephenie Meyer is bringing readers back to Forks, Washington, with her new book, “Midnight Sun.” Find the details here: https://t.co/IHD4UfAkkI pic.twitter.com/ZY3ZqnBahG