Što do sada znamo o "Dina: Proročanstvo" filmu?

Filmski svijet "Dine" - već velika međugalaktička stvar - upravo je postao malo veći. U junu 2019. Warner Bros je otkrio da će biti u toku serija "Dina", izvorno nazvana "Dina: Sestrinstvo" koja će se fokusirati na sestre Bene Geserit čije su političke spletke zamotane u misticizam. Sada preimenovan "Dina: Proročanstvo", serija je prednastavak postojećih filmova Din u režiji Denisa Vilenijeva.

U nastavku, sve što trebate znati o "Dina: Proročanstvo".

Kada izlazi?

Od maja 2024. godine, Warner Bros. Discovery najavio je da će prethodni serijal biti objavljen na Maxu ove jeseni. Međutim, službeni datum premijere tek treba biti otkriven.

Ko je u glumačkoj postavi?

Prema pres stranici Warner Bros. Discovery, glumačka ekipa "Dina: Proročanstvo" uključuje Emili Votson (Božja stvorenja, Černobil), Oliviju Vilijams (Kruna), Travisa Fimela (Vikinzi), Jodhija Maja (Vještac), Marka Stronga (1917.) , Saru-Sofi Busnina (Pad kraljevstva), Džoša Heustona (Nestašne Godine), Kloi Lea, Džejd Anouka (Njegovi mračni materijali), Faoilean Kaningam (Sjevernjak), Edvard Dejvis (Sanditon), Aoife Hinds (Normalni ljudi), Kris Mejson (Broadchurch), Šalom Brun-Franklin (Baby Reindeer), Čaritra Čandran (Bridgerton), Ema Kaning (Gospodari vazduha) i Jerin Ha (Halo).

"Variety" je izvijestio da će se timu pridružiti i Jihae iz "Succession". Dobila je ulogu Časne Majke Kaše, koja je navedena kao "Careva vlastita Istinogovornica i osoba od povjerenja". Časna Majka Kaša zauzima položaj od velikog uticaja u Imperiju. Ali kad je novi izazov navede da preispita namjere Sestrinstva, postaje sve teže snalaziti se u svojoj ulozi.”

Takođe prema "Varietyju", indijska glumica Tabu ima stalnu ulogu u "Dina: Proročanstvo" kao sestra Frančeska, "nekada velika careva ljubav" čiji "povratak u palatu opterećuje ravnotežu moći u glavnom gradu".

"Variety" je takođe otkrio da je Džesica Barden iz "The End of the F***ing World" najnoviji dodatak listi. Prihvatila je stalnu gostujuću ulogu i glumiće mlađu verziju lika Votsonove, Valiu Harkonen. Prema izdanju, "Mlada Valia Harkonen sanja o obnovi plemićkog statusa svoje porodice. Kad joj tragedija pokvari planove za budućnost, ona se nađe na novom putu koji vodi do Sestrinstva."

O čemu se radi u filmu?

Prema izvornim planovima serije za 2019., "Dina: Proročanstvo" će se fokusirati na Bene Geserit, takođe poznatu kao Sestrinstvo, uticajnu grupu žena iz svijeta Dine čije sposobnosti uključuju čitanje misli i telepatiju.

"Bene Geserit su mi uvijek bili fascinantni", rekao je tada redatelj Vilenijev. “Fokusiranje serije oko tog moćnog reda žena činilo se ne samo relevantnim i inspirativnim, već i dinamičnim okruženjem za televizijsku seriju."

Nadahnuta romanom "Sestrinstvo dine" Brajana Herberta i Kevina J. Andersona, serija će se odvijati 10.000 godina prije Pola Atreidesa, stoga ne očekujte da ćete vidjeti Timotiaa Čalameta. Prema službenom dnevniku, serija "prati dvije sestre Harkonen dok se bore protiv sila koje prijete budućnosti čovječanstva i osnivaju legendarnu sektu koja će postati poznata kao Bene Geserit."

"Variety" javlja da će serija imati šest epizoda.

Ko je glavni i ko vodi šou?

Serija je na putu do premijere doživjela više kreativnih promjena. U novembru 2022. kreatorka serije Dijan Ademu-Džon odstupila je od svoje uloge kovoditelja, iako je ostala izvršna producentica. A "Variety" je u februaru 2023. izvijestio da je jedna od izvornih vodećih žena serije, Širli Henderson (Harry Potter), i njen redatelj Johan Renk napustili projekat.

Predstavnik Maxa rekao je za "Deadline": "Kako je 'Dina: Sestrinstvo' (radni naslov) ušao u unaprijed zakazanu pauzu, postoje neke kreativne promjene u produkciji u nastojanju da se stvori najbolja moguća serija i ostane vjeran izvornom materijalu. Johan Renk završio je rad na seriji i biće doveden novi redatelj; zahvaljujući zajedničkom dogovoru, Johan nastavlja s drugim projektima. Osim toga, Širli Henderson će napustiti seriju i više neće glumiti Tulu Harkonen.”

Umjesto Ademu-Džona pridružila se Alison Šapker kao voditeljka serije, scenaristica i izvršna producentica, a Ana Foerster producirala je i režirala više epizoda (uključujući i prvu u seriji).

Ima li trejler?

Max je 15. maja objavio službeni prvi tizer trejler.

"10.000 godina prije rođenja Paola Atreida, prije nego što ih je svemir upoznao kao Bene Geserit..." napisao je strimer u naslovu, prenosi "Elle".

