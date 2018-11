Što nas ne ubije - nova priča iz Millennium serijala

Ovog novebmra najpopasnija djevojka na svijetu upoznaće sebi ravnu. Film Što nas ne ubije (The Girl in the Spider’s Web) ekranizacija je četvrte knjige istoimenog naziva koja je nastavak planetarno popularnog Millennium serijala (Muškarci koji mrze žene, Djevojka koja se igrala vatrom i Kule u vazduhu).

Posljednja filmska ekranizacija bio je film Davida Finchera Muškarci koji mrze žene iz 2011. godine koji je ostvario uspjeh i kod publike i kod kritike te osvojio i nagradu Oscar®.

Lisbeth Salander vraća se kao djevojka s tetovažom zmaja u nastavku blockbuster serijala od 08.novembra u BH kinima

Film Što nas ne ubije prati Lisbeth Salander koja ispravlja nepravdu spašavajući nedužne žene od nasilnih muškaraca ali ispostavlja se da je u svojim spasilačkim pohodima zaboravila spasiti jednu jako bitnu osobu – svoju vlastitu sestru. Ali stvari nisu onakve kakvim se čine. U otkrivanju istine pomaže joj novinar Mikael Blomkvist pri čemu njih dvoje upadnu u mrežu špijuna, cyber-kriminalaca i korumpiranih vladinih dužnosnika. Strah, napetost i nove prijetnje s kojima se suočavaju primorat će beskompromisnog lovca na istinu i genijalnu ekscentričnu hakericu na opasnu igru.

U filmskoj verziji kultni lik Lisbeth Salander utjelovljuje Claire Foy (gledaocima poznata po ulozi u seriji The Crown), a Mikaela Blomkvista švedski glumac Sverrir Gudnason. U filmu glume i Sylvia Hoeks koju smo nedavno gledali u filmu Blade Runner 2049., Lakeith Stanfield (Get Out), Cameron Britton poznat kao glavni negativac u seriji Mindhunter te mnogi drugi. U filmu se pojavljuje i bosanska glumica Andreja Pejić, javnosti poznata kao najpoznatiji svjetski transrodni model. David Fincher, reditelj prvog filmskog naslova, ovaj put je preuzeo ulogu izvršnog producenta.

Zanimljivo je istaknuti kako se u ovom nastavku maksimalno nastojala održati autentičnost knjige, što se vidi već po mnogo većoj zastupljenosti švedskih glumaca i ekipe filma. Produkciju između ostalih potpisuju Amy Pascal (Spider-Man: Homecoming, Molly’s Game, The Post) i Scott Rudin (No Country for Old Men, The Social Network, Moneyball). Vrijedi napomenuti kako autor zadnje četvrte knjige, za razliku od prethodne tri, nije Stieg Larsson koji je prethodno preminuo, već ju je napisao jedan od najboljih modernih švedskih pisaca David Lagercrantz čiji je roman također kao i prethodna tri stekao status internacionalnog bestsellera.

Con film zastupnik studija Sony za BiH, hit triler "Što nas ne ubije" donosi na repertoar BH kina u Svjetskoj premijeri kad i u ostatku Evrope od 08.novembra i to u multiplexe Cinema City u Sarajevu, Ekran u Zenici, Cinestare u Mostaru, Tuzli i Bihaću, te kinu u Prijedoru, dok će se ovaj hit na repertoaru Cineplexx Palas u Banja Luci i kinima u Višegradu i Foči otvoriti 15.novembra.